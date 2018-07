Chris Froome, le tappe verso il Tour de France: vincerà il ricorso? Tutti i rischi del britannico. Archiviazione del caso salbutamolo all’orizzonte?

Chris Froome ha iniziato una nuova lotta contro tutti per cercare di partecipare al Tour de France 2018 che scatterà sabato 7 luglio dalla Vandea. Mancano soltanto sei giorni al via della corsa a tappe più prestigiosa al mondo e al momento il britannico, vincitore delle ultime tre edizioni della Grande Boucle (quattro negli ultimi cinque anni), è stato escluso dagli organizzatori perché la sua presenza “lederebbe l’immagine dell’evento”.

In sostanza il keniano bianco non è gradito ma il fresco vincitore del Giro d’Italia non ha perso le speranze. Domani mattina, a partire dalle ore 09.00, la Camera arbitrale dello sport del Comitato Olimpico Nazionale Francese interverrà sul caso e si pronuncerà entro mercoledì. Il Team Sky si dichiara certo che Chris Froome sarà in sella regolarmente sabato pomeriggio ma la situazione è davvero molto complicata. Ecco quello che succederà domani: si parlerà in francese, i tre arbitri sono i professori di diritto Thomas Clay (scelto da Froome), Frank Latty (scelto da ASO) e Mathieu Maissoneuve (scelta congiunta). Qualsiasi decisione uscirà da quella stanza potrà essere appellabile al TAS di Losanna ma che avrebbe solo due giorni per esprimersi. Il precedente di Tom Boonen nel 2009 (positivo alla cocaina) fa ben sperare Froome ma gli organizzatori del Tour de France hanno voluto tenere la mano ferma e hanno dato una dimostrazione di forza.

Per quanto riguarda invece la sentenza sul caso salbutamolo? La non negatività risale allo scorso settembre, la notizia era uscita il 13 dicembre e ancora tutto è in alto mare tra botta e risposta tra il Team Sky e il Tribunale Antidoping. Alcune voci, provenienti da fonti molto vicine al ciclista come riporta Gazzetta dello Sport, parlerebbero addirittura di un’archiviazione nel giro dei prossimi due giorni. E a quel punto la presenza di Chris Froome alla Grande Boucle sarebbe praticamente certa.













(foto Pier Colombo)