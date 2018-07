Motomondiale 2018, GP Repubblica Ceca 2018: il calendario e gli orari del fine settimana. Come seguire le gare in tv

Il Motomondiale torna dalle vacanze. Si riparte da Brno, per il GP della Repubblica Ceca. Riparte la caccia a Marc Marquez, leader del Mondiale di MotoGP con 46 punti su Valentino Rossi. Lo spagnolo è ovviamente il favorito per il titolo, quasi infallibile quest’anno anche grazie ad una Honda velocissima. Il Dottore non ha ancora vinto quest’anno, ma è riuscito a portare la Yamaha oltre i suoi limiti. Discorso diverso, invece, per Andrea Dovizioso: la Ducati è migliorata tanto, ma il Dovi non è riuscito a concretizzare le qualità della Desmosedici.

Il weekend del GP della Repubblica Ceca inizierà venerdì 3 agosto con le prove libere, proseguirà sabato con le qualifiche e si chiuderà domenica con le gare delle tre classi. Tutto il fine settimana sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP HD, mentre in chiaro TV8 trasmetterà qualifiche e gare in diretta.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutto il weekend del GP della Repubblica Ceca.

Il programma

Venerdì 3 agosto

09.00-09.40 Moto3, prove libere 1

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.40 Moto2, prove libere 1

13.10-13.50 Moto3, prove libere 2

14.05-14.50 MotoGP, prove libere 2

15.05-15.50 Moto2, prove libere 2

Sabato 4 agosto

09.00-09.40 Moto3, prove libere 3

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.40 Moto2, prove libere 3

12.35-13.15 Moto3, qualifiche

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, qualifica 1

14.35-14.50 MotoGP, qualifica 2

15.05-15.50 Moto2, qualifiche

Domenica 5 agosto

08.40-09.00 Moto3, warm up

09.10-09.30 Moto2, warm up

09.40-10.00 MotoGP, warm up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara













Foto: Valerio Origo