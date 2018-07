MotoGP, i precedenti di Valentino Rossi nel GP della Repubblica Ceca. 14 podi, e 7 successi a Brno!

Dopo la (breve) pausa estiva, torna il Mondiale MotoGP 2018, con il classico appuntamento di inizio agosto in quel di Brno, in Repubblica Ceca. La classe regina è pronta per la seconda parte della sua annata, con Marc Marquez che proverà a chiudere i conti nel più breve tempo possibile, per centrare il suo ennesimo titolo iridato. L’unico che, al momento. può ancora insidiarlo (almeno sulla carta) è Valentino Rossi, che accusa 46 punti (un numero sempre particolare per il “Dottore”) di distacco dal campione del mondo in carica. Come sono i precedenti del “Re di Tavullia” sul tracciato della Repubblica Ceca? Andiamo a conoscerli nel dettaglio.

I PRECEDENTI DI VALENTINO ROSSI A BRNO:

STAGIONE 1996 – CLASSE 125. Esordio a Brno per Rossi e subito una vittoria. Gara decisamente combattuta, con lo spagnolo Jorge Martinez staccato di appena 245 millesimi, mentre al terzo posto chiuse il giapponese Tomomi Manako a 2.389.

STAGIONE 1997 – CLASSE 125: L’anno del primo titolo iridato, con un terzo posto in Repubblica Ceca. Vittoria per il giapponese Noboru Ueda, davanti al connazionale Tomomi Manako, mentre Rossi chiuse terzo ad appena tre decimi, davanti a Roberto Locatelli, Lucio Cecchinello e Gianluigi Scalvini.

STAGIONE 1998 – CLASSE 250: Arriva un ritiro per il pesarese nel primo anno nella quarto di litro. Giochi finiti nel corso del primo giro per un contatto con un avversario.

STAGIONE 1999 – CLASSE 250: Nell’anno del titolo mondiale della categoria, Rossi sbanca Brno precedendo il tedesco Ralf Waldmann per 7 decimi e il nipponico Tohru Ukawa di 2.8.

STAGIONE 2000 – CLASSE 500: Esordio nella categoria massima per il pilota di Tavullia che, a Brno, si deve accontentare della seconda posizione a 6.6 da Max Biaggi. Completa il podio l’australiano Garry McCoy a 8.6.

STAGIONE 2001 – CLASSE 500: In un anno letteralmente dominato, che porterà al titolo nella classe 500, Rossi trionfa anche in Repubblica Ceca, con 3.3 sullo spagnolo Alex Criville e 3.7 su Loris Capirossi.

STAGIONE 2002 – CLASSE MOTOGP: Corsa amara per il classe 1979, che si deve ritirare al 20esimo giro e deve interrompere un filotto di ben 7 vittorie consecutive in stagione. Podio composto da Max Biaggi e dai due nipponici Daijiro Kato e Tohru Ukawa.

STAGIONE 2003 – CLASSE MOTOGP: Gara spettacolare a Brno, con il “Dottore” che precede lo spagnolo Sete Gibernau per appena 42 millesimi, mentre al terzo posto si classifica l’australiano Troy Bayliss a 0.6.

STAGIONE 2004 – CLASSE MOTOGP: Ruoli invertiti rispetto l’edizione precedente. Stavolta è Sete Gibernau a vincere, con Valentino Rossi ora in Yamaha secondo a 3.5. Terzo posto per Max Biaggi.

STAGIONE 2005 – CLASSE MOTOGP: Ancora una vittoria per il pesarese che apre un podio tutto italiano. Secondo Loris Capirossi a 1.8, terzo Max Biaggi a 3.4.

STAGIONE 2006 – CLASSE MOTOGP: Dominio di Loris Capirossi a Brno, con Valentino Rossi che si accontenta della piazza d’onore a 4.9, terzo un giovane Dani Pedrosa a 8.0.

STAGIONE 2007 – CLASSE MOTOGP: Gara complicata per il nove volte campione del mondo, che non va oltre la settima posizione a 22.4 da Casey Stoner che vince la gara in scioltezza con 7.9 sullo statunitense John Hopkins e con 13.1 su Nicky Hayden.

STAGIONE 2008 – CLASSE MOTOGP: Tempo di un altro titolo in Yamaha, e vittoria assolutamente facile in Repubblica Ceca. Valentino Rossi chiude con ben 15.0 sullo spagnolo Toni Elias e 21.6 su Loris Capirossi.

STAGIONE 2009 – CLASSE MOTOGP: Anno dell’ultimo alloro mondiale per il “Dottore” e della sua ultima affermazione a Brno. Anche in questo caso successo semplice, con 11.7 su Dani Pedrosa e 20.7 su Toni Elias.

STAGIONE 2010 – CLASSE MOTOGP: Al terzo Gran Premio dopo l’infortuno del Mugello, l’alfiere della Yamaha si ferma in quinta posizione a 17.9 da un dominante Jorge Lorenzo che precede di 5.4 Dani Pedrosa e di 11.4 Casey Stoner.

STAGIONE 2011 – CLASSE MOTOGP: Rossi arriva in Ducati, ma la competitività non lo segue di pari passo. A Brno non va oltre la sesta piazza a 12.6 da Casey Stoner che precede Andrea Dovizioso e Marco Simoncelli.

STAGIONE 2012 – CLASSE MOTOGP: Secondo anno con la casa di Borgo Panigale, ma le cose vanno ancora peggio. Settimo posto finale in gara ad oltre mezzo minuto da Dani Pedrosa che beffa per 178 millesimi Jorge Lorenzo, mentre terzo è Cal Crutchlow a 12.3.

STAGIONE 2013 – CLASSE MOTOGP: Valentino Rossi torna in Yamaha e chiude al quarto posto in Repubblica Ceca, alle spalle di un podio tutto spagnolo con Marc Marquez primo, Dani Pedrosa secondo e Jorge Lorenzo terzo.

STAGIONE 2014 – CLASSE MOTOGP: Dopo cinque anni il “Dottore” torna sul podio, con un terzo posto (a 5.2 secondi) alle spalle di Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo.

STAGIONE 2015 – CLASSE MOTOGP: Ancora un terzo posto per Valentino Rossi in una gara dominata da Jorge Lorenzo, che rifila 4.4 a Marc Marquez e 10.3 proprio al numero 46.

STAGIONE 2016 – CLASSE MOTOGP: In una gara condizionata dalla pioggia, almeno in avvio, lo yamahista cede il passo a Cal Crutchlow che chiude con 7.2 su un Rossi autore di una strepitosa rimonta. Terzo posto per Marc Marquez.

STAGIONE 2017 – CLASSE MOTOGP: Nell’ultima edizione ancora una volta podio tutto spagnolo, con Marc Marquez che distanzia di ben 12.4 Dani Pedrosa e 18.1 Maverick Vinales, mentre Valentino Rossi è quarto a 20.4.

Il computo totale di Valentino Rossi sul tracciato di Brno parla di 7 vittorie, 4 secondi posti, 3 terzi, per ben 14 podi totali in 21 edizioni. Appena due gare non concluse nel Gran Premio della Repubblica Ceca, e due settimi posti come peggiori piazzamenti. Una pista che, dunque, piace al “Dottore” e dalla quale dovrà ricavare un risultato positivo se vorrà ancora cullare sogni di gloria a livello di titolo iridato, contro un Marc Marquez quanto mai agguerrito

foto: Valerio Origo