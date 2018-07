MotoGP, GP Olanda 2018: succede di tutto, ma alla fine vince Marc Marquez. Dovizioso (4°) rovina la gara di Valentino Rossi (5°)

Che spettacolo ad Assen. Marc Marquez ha ottenuto la vittoria del GP d’Olanda al termine di una corsa scoppiettante, come non si vedeva da anni in MotoGP, con un gruppo di piloti a battagliare a suon di sorpassi, contatti e sportellate. Il catalano ha approfittato della bagarre degli ultimi giri per allungare e prendersi la vittoria numero quattro della stagione, rafforzando la leadership nel Mondiale. Trionfo tutto spagnolo perché sul podio con lui ci sono Alex Rins e Maverick Viñales, con Andrea Dovizioso e Valentino Rossi quarto e quinto, di fatto autoesclusi dalla lotta proprio sul più bello.

Più che MotoGP è sembrata una gara di Moto3. Ci hanno provato tutti a fare la differenza e scappare, puntualmente inglobati da un gruppetto di piloti che si è giocato la vittoria in una lotta all’ultima staccata in cui non sono mancati i contatti. Prima Rossi ha centrato il posteriore di Lorenzo, fortunatamente senza conseguenze, poi Rins e Marquez si sono toccati prima che anche Viñales si aggiungesse alla bagarre.

Lorenzo è stato il primo a mettersi in testa, come da copione, ma senza riuscire ad andare via, fino a quando a metà gara è improvvisamente crollato fino alla settima posizione. Poi è stata la volta di Marquez, con Dovizioso e Rossi a ruota e Viñales e Rins ad inserirsi.

Proprio Viñales e Marquez hanno rischiato il patatrac, finendo lunghi a pochi giri dalla fine. Dovizioso e Rossi potevano approfittarne, ma la lotta tra i due italiani ha favorito il rientro dei due spagnoli, con Marc che si è ripreso il comando della corsa volando verso la vittoria. Poi la frittata l’hanno fatta Andrea e Vale. Rossi ha superato all’ultima chicane Dovi, che ha risposto in staccata di curva 1, allargandosi e costringendo il pilota della Yamaha a fare altrettanto. Una manovra che col senno di poi è costata il podio a entrambi. Ad approfittarne sono stati Marquez, ora a +41 su Rossi nel Mondiale, Rins, al secondo podio stagionale, e Viñales, tornato protagonista.

Alle spalle di Dovizioso e Rossi si è piazzato Cal Crutchlow, spettatore non pagante della bagarre davanti a lui e sesto al traguardo. Settimo Lorenzo, poi, più staccati, il francese Johann Zarco, lo spagnolo Alvaro Bautista, in top ten per la terza gara consecutiva, e l’australiano Jack Miller. Undicesimo, con tanto di penalità per il taglio di chicane, Andrea Iannone, mentre non ha chiuso la gara Danilo Petrucci.













