MotoGP, GP Olanda 2018: grande spettacolo ad Assen! A vincere però è sempre Marc Marquez

C’era attesa sull’esito dell’ottavo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Ad Assen (Olanda), nella “Cattedrale del Motociclismo“, ci si aspettava grande spettacolo ed equilibrio. Le attese non sono state deluse ma il risultato finale non è stato poi così diverso da altre volte.

“Cambiare tutto per non cambiare niente“, ricordando vecchie citazioni letterarie, perché Marc Marquez è sempre lui a trionfare. Lo spagnolo della Honda, su uno dei tracciati per tradizione più complicati per lui, ha saputo prevalere mettendo in pista intelligenza e velocità. Lo sviluppo della corsa non è stato così distante da quel che accade in Moto3: tanti sorpassi, una lotta ad ogni curva e cambiamenti di posizioni continui.

Marc ha saputo leggere la situazione alla grande, lottando quando era il caso di farlo e lasciando sfogare i suoi avversari nella fase centrale. Poi, negli ultimi giri, il cambio di marcia deciso e non c’è stata storia. Un qualcosa che in passato amava mettere in pista Valentino Rossi, ieri quinto, rimasto invischiato nella battaglia citata, pagando a caro prezzo una manovra, forse, troppo azzardata di Andrea Dovizioso (quarto sulla Ducati).

Alla fine della fiera, nel caos generale, l’asso di Cervera ha centrato il bersaglio grosso per la quarta volta stagionale, laureandosi nell'”Università delle due ruote” e dando una lezione di strategia a tutti. La classifica mondiale, quando siamo prossimi al giro di boa di questo campionato, rafforza la leadership dell’iberico che ha 41 punti di vantaggio su “Dottore” e 47 sul compagno di team del campione di Tavullia Maverick Vinales.

Certo, l’intensità e la bellezza della corsa di Assen ci rimarrà nel cuore e nel cervello per tanto tempo ma a conti fatti, prendendo nota dei numeri nudi e crudi, non ha riaperto i giochi di quest’avventura iridata ma ha confermato quanto già sapevamo: Marquez ha questo titolo a portata di mano.













