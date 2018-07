MotoGP, GP Germania 2018: programma, orari e tv. Il calendario del fine settimana al Sachsenring

Il Mondiale MotoGP ripartirà in questo weekend dal Sachsenring con il GP di Germania 2018. Si preannuncia grande spettacolo sul catino tedesco dove Marc Marquez sembra imbattibile ma attenzione a Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo che proveranno a impensierirlo. L’appuntamento di Assen ha messo in mostra le grandi doti di guida del campione del mondo in carica e sull’asfalto tedesco proverà a far valere la propria legge.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP di Germania 2018, tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go, in differita tv su TV8 e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDÌ 13 LUGLIO:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 1

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.40 Moto2, prove libere 1

13.10-13.50 Moto3, prove libere 2

14.05-14.50 MotoGP, prove libere 2

15.05-15.50 Moto2, prove libere 2

SABATO 14 LUGLIO:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 3

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.40 Moto2, prove libere 3

12.35-13.15 Moto3, qualifiche

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, qualifica 1

14.35-14.50 MotoGP, qualifica 2

15.05-15.50 Moto2, qualifiche

DOMENICA 15 LUGLIO:

08.40-09.00 Moto3, warm-up

09.10-09.30 Moto2, warm-up

09.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara

GP GERMANIA 2018: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP.

Prevista la diretta streaming su Sy Go.

Differita tv, gratis e in chiaro su TV8 delle qualifiche alle ore 19.45 mentre delle gare delle tre classi i seguenti orari:

DOMENICA 15 LUGLIO:

19.00 Moto3, gara

20.20 Moto2, gara

21.30 MotoGP, gara













