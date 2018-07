MotoGP, GP Germania 2018: Mika Kallio deve operarsi, lesione ai legamenti del ginocchio dopo il botto in FP2

Mika Kallio si è procurato una significativa lesione ai legamenti del ginocchio destro dopo un violento impatto contro gli air fence della curva 8 durante le prove libere 2 del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale 2018. Il pilota della KTM ha commesso un errore in frenata ed è così finito nella via di fuga ad alta velocità, andando poi a sbattere contro le barriere. Il finlandese ora dovrà sottoporsi a un’operazione e naturalmente dovrà saltare il weekend del Sachsenring.

Queste le dichiarazioni che Mika Kallio ha rilasciato dopo aver ricevuto il referto medico: “Stavo entrando in curva frenando e il posteriore ha perso contatto con l’asfalto. Ho dovuto rialzare la moto e sapevo che sarei finito nella ghiaia, ero abbastanza veloce, sfortunatamente non sono riuscito a curvare e la barriere erano sempre più vicine. Tutto è successo in uno o due secondi e ho dovuto prendere una decisione molto rapidamente. Ho cercato di sdraiare la moto per evitare l’impatto ma sono volato contro il muro. La moto mi ha colpito perché siamo finiti nell’air fence insieme e forse è stato quello a causarmi l’infortunio al ginocchio. Comunque, considerando la velocità, penso di essere stato fortunato, sarebbe potuta andare molto peggio. Sentivo che qualcosa non andava con al ginocchio ma allo stesso tempo mi sono sentito anche sollevato. Mi ero già lesionato i legamenti in passato, ma mai così gravemente come ora. Muoversi significa sentire molto dolore. All’inizio pensavo fosse solo una botta, ma i dottori mi hanno detto che dovrò operarmi. Dovremo organizzarci e sperare di tornare quando starò bene. Correre in Austria sarebbe molto importante per me e ci sono 4 settimane prima di quella gara. Non posso dire cosa accadrà, ma spero di potere essere sullo schieramento”.













FOTOCATTAGNI

dichiarazioni da gpone.com