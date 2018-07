Moto3, GP Germania 2018: risultato e classifica prove libere 3. Lorenzo Dalla Porta velocissimo! Bezzecchi è terzo, Martin più lontano

Fulmine Lorenzo Dalla Porta nelle prove libere 3 del GP di Germania di Moto3, ultimo test in vista delle qualifiche (ore 12.35). Il pilota italiano del team Leopard ha stampato un ottimo 1’26″351, miglior tempo della giornata, già sotto il record della pole position firmato da Danny Kent nel 2015. Dalla Porta è stato velocissimo nella mattinata del Sachsenring, mettendo in scena un bel duello con Aron Canet: i due si sono scambiati la scia più volte, con lo spagnolo che alla fine si è fermato a 80 millesimi dall’italiano.

Dalla Porta e Canet si propongono quindi come favoriti per le qualifiche, ma sarà grande lotta, come sempre nella classe leggera. Marco Bezzecchi ha staccato il terzo tempo, a tre decimi dal connazionale, e pochi millesimi davanti a Enea Bastianini. C’è un buco tra i primi quattro e il resto del gruppo: il quinto tempo è infatti distante otto decimi da Dalla Porta ed appartiene al britannico John McPhee, seguito dai giapponesi Ai Ogura e Ayumu Sasaki.

È ottavo, invece, Jorge Martin. Lo spagnolo resta uno dei favoriti per qualifiche e gara ma questa mattina ha pagato addirittura nove decimi di ritardo. Dietro di lui chiudono la top ten lo spagnolo Alonso Lopez e il ceco Jakub Kornfeil. È andata molto peggio, invece, all’altro pilota del team Gresini, Fabio Di Giannantonio, che ha accumulato quasi 2″ di ritardo chiudendo la sessione con il penultimo tempo. Difficoltà che potrebbero essere dovute all’utilizzo di gomme usate, ma solo oggi in qualifica ne sapremo di più.

La classifica delle prove libere 3 del GP di Germania di Moto3

1 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 209.5 1’26.351

2 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 209.1 1’26.431 0.080 / 0.080

3 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 207.6 1’26.662 0.311 / 0.231

4 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 207.2 1’26.716 0.365 / 0.054

5 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 207.0 1’27.163 0.812 / 0.447

6 32 Ai OGURA JPN Asia Talent Team Honda 210.0 1’27.233 0.882 / 0.070

7 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 208.7 1’27.265 0.914 / 0.032

8 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 204.7 1’27.270 0.919 / 0.005

9 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 207.5 1’27.272 0.921 / 0.002

10 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 207.6 1’27.404 1.053 / 0.132

11 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 209.1 1’27.418 1.067 / 0.014

12 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 206.8 1’27.436 1.085 / 0.018

13 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 207.5 1’27.467 1.116 / 0.031

14 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 206.8 1’27.468 1.117 / 0.001

15 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 207.3 1’27.574 1.223 / 0.106

16 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 207.4 1’27.639 1.288 / 0.065

17 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 203.8 1’27.729 1.378 / 0.090

18 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 209.9 1’27.767 1.416 / 0.038

19 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 206.4 1’27.789 1.438 / 0.022

20 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 208.0 1’27.809 1.458 / 0.020

21 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 207.9 1’27.814 1.463 / 0.005

22 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 207.7 1’27.985 1.634 / 0.171

23 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 206.3 1’27.996 1.645 / 0.011

24 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 208.5 1’28.008 1.657 / 0.012

25 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 206.0 1’28.031 1.680 / 0.023

26 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 208.8 1’28.064 1.713 / 0.033

27 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 206.9 1’28.242 1.891 / 0.178

28 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 206.1 1’28.279 1.928 / 0.037

29 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 204.8 1’28.280 1.929 / 0.001

30 43 Luca GRÜNWALD GER Freudenberg Racing Team KTM 208.6 1’28.504 2.153 / 0.224













