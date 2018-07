MotoGP, GP Germania 2018: Marc Marquez il mattatore. Un Mondiale già in ghiaccio?

C’era da aspettarselo. Il nono round del Mondiale 2018 di MotoGP era stato cerchiato in rosso da Marc Marquez. Lo spagnolo sapeva che sul tracciato del Sachsenring (Germania) avrebbe potuto fare la differenza, lui che ha una predilezione per questa pista “sinistrorsa”. E così il buon Marc ha suonato la sua nona sinfonia e le ha suonate proprio a tutti: pole n.9 e vittoria n.9. Un’egemonia che non ha fine quella dell’iberico che, in sella alla Honda, sembra poter fare un po’ quello che vuole.

La gestione della corsa, ancora una volta, è stata ai limiti della perfezione. Prima parte di controllo, lasciando sfogare Jorge Lorenzo (Ducati), e poi la zampata nella seconda metà per dare uno strappo deciso e non permettere a nessuno di reagire. Agevolato da una moto che tra le sue mani sembra essere invulnerabile, l’asso di Cervera ha inferto un duro colpo alla concorrenza al giro di boa stagionale e i punti di vantaggio su Valentino Rossi, secondo in classifica, sono 46.

Valentino ha fatto il possibile. La sua Yamaha attuale ha un chiaro deficit in trazione nei confronti della Honda e per lui, questo secondo posto alle spalle di Marquez, ha il sapore della vittoria. Per lottare però con lo spagnolo ci serve qualcosa di diverso e in Giappone ne sono consapevoli. Il pilota risponde presente ma il mezzo al momento non ha assecondato il volere di chi vorrebbe vincere delle gare e, ora come ora, non può farlo.

“Gioco, partita e incontro?” No, è ancora presto. Di sicuro, le vacanze per Marc saranno serene e la sensazione di un Mondiale in ghiaccio è insistente. A Brno, tra tre settimane, si tornerà a gareggiare e gli altri dovranno attuare qualcosa di speciale per arginare il n.93, a quota cinque vittorie stagionali, e, per il momento, mattatore di questo campionato.











FOTOCATTAGNI