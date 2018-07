MotoGP, GP Germania 2018: come vedere in tv la gara gratis e in chiaro. Il palinsesto su TV8

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEL WARM-UP DEL GP DI GERMANIA DELLA MOTOGP

Ci siamo, è tempo del Gran Premio di Germania 2018! Le tre classi saranno di scena sul tortuoso tracciato del Sachsenring, per decidere chi vincerà il nono appuntamento stagionale e, di conseguenza, chi si presenterà nel migliore dei modi alla sosta estiva, che si concluderà il 5 agosto a Brno, in Repubblica Ceca.

Qualcuno riuscirà a fermare lo strapotere di Marc Marquez sul tracciato tedesco? Francesco “Pecco” Bagnaia sarà in grado di bissare la grande vittoria di Assen e distanziare nuovamente gli inseguitori in classifica, Miguel Oliveira su tutti? Mentre nella Moto3, la pattuglia italiana saprà centrare il successo e fermare gli spagnoli?

Gli spunti di interesse sono numerosi per questa domenica che, come sempre, prenderà il via alle ore 8.40 con i Warm-up delle tre classi. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma completo della giornata del Sachsenring con le tre sessioni mattutine per le tre classi, che ci permetteranno di capire chi arriverà alla gara (si inizierà alle ore 11.00 con la Moto3) con il pacchetto-moto migliore. La copertura dell’evento, come sempre, sarà affidata a Sky tramite il canale SkySport MotoGP che passa dal numero 208 al 207, mentre su smartphone, tablet e pc il mezzo giusto è SkyGo (riservato ai soli abbonati). Le repliche in chiaro delle tre gare saranno a disposizione su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre) a partire dalle ore 19.00.

PROGRAMMA GP GERMANIA 2018

La programmazione di SkySport MotoGP

Domenica 15 luglio

ore 8.40-9.00 Warm-up Moto3

ore 9.10-9.30 Warm-up Moto2

ore 9.40-10.00 Warm-up MotoGP

ore 11-00 GARA MOTO3

ore 12.20 GARA MOTO2

ore 14.00 GARA MOTOGP

Repliche:

Gara Moto3: ore 16.15, 22.45, 02.00 su SkySport MotoGP, ore 19.00 su TV8.

Gara Moto2: ore 16.45, 21.15, 02.30 su SkySport MotoGP, ore 21.15 su TV8.

Gara MotoGP: ore 17.15, 20.00, 23.15 e 03.00 su SkySport MotoGP, ore 21.30 su TV8.

