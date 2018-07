MotoGP, GP Germania 2018: Aleix Espargaró non sarà al via della gara di oggi. Trauma toracico per lo spagnolo

Niente da fare per il pilota spagnolo dell’Aprilia Aleix Espargaró. Il centauro iberico, protagonista di un rovinoso incidente nel corso del warm-up del GP di Germania (nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP), è stato dichiarato “unfit” dai medici che lo hanno visitato dopo il crash in circuito. Espargaró, urtando violentemente contro l’air-fence all’esterno della curva 4, ha riportato un trauma toracico molto doloroso che gli impedisce di essere in sella e gareggiare. Si attendono ulteriori aggiornamenti circa le sue condizioni e se sarà nuovamente pronto per scendere in pista Brno, dopo la pausa estiva.

Medical Director Info 📋@AleixEspargaro has been declared unfit for the #GermanGP due to thoracic trauma Updates to follow… — MotoGP™🏁🇩🇪 (@MotoGP) July 15, 2018













FOTOCATTAGNI