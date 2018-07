Motocross, Mondiale 2018: occasione persa per Tony Cairoli in Indonesia. Jeffrey Herlings limita i danni

Occasione persa per Tony Cairoli. Il pilota messinese è uscito dal GP di Indonesia con un ritardo di 12 punti da Jeffrey Herlings, gli stessi alla viglia dell’appuntamento asiatico, e con tanto rammarico. Perché dopo l’assolo di gara-1, TC222 è andato vicinissimo alla riconferma nella seconda manche, per quella che sarebbe stata la seconda doppietta consecutiva (dopo Ottobiano, dove Herlings era assente), che avrebbe portato in maniera forse definitiva l’inerzia dalla sua parte.

Cairoli una mano l’ha avuto dall’infortunio del suo rivale, questo è innegabile, ma non solo per la classifica, perché l’infortunio ha pesato anche sulle due gare disputate ieri. Herlings infatti non era mai stato così aggressivo in avvio, ma era sempre stato tranquillo nella prima parte per poi accelerare nella seconda. Ieri, invece, i ruoli si sono invertiti, con l’olandese a far da lepre, provando la fuga dai primi giri, e Cairoli a far da cacciatore, raggiungendo e superando il suo rivale, evidentemente calato anche a livello fisico.

Un piano perfetto, rovinato però proprio sul più bello, nel momento di affondare il colpo decisivo. Herlings è scivolato, fortunatamente senza conseguenze, poi però anche Cairoli ha fatto altrettanto. Uno sliding doors che potrebbe rivelarsi decisivo nella lotta per un Mondiale che pareva chiuso fino a poche settimane fa e invece clamorosamente riaperto.

Un’altra doppietta avrebbe proiettato Tony sempre più verso la vetta e affossato Herlings, anche e soprattutto psicologicamente. Ma fortunatamente per il messinese già nel prossimo weekend ci sarà l’occasione per rifarsi, sempre in Indonesia, ma stavolta a Semarang, dove andrà in scena il prossimo episodio di una lotta a suon di sorpassi e soprattutto cadute.













