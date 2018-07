F1, Mondiale 2018: Ferrari, ora ti serve solo il miglior Sebastian Vettel. Evitare nuovi errori la chiave per vincere

Sebastian Vettel torna trionfante dal GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1: non ha vinto la gara ma a Zeltweg ha riconquistato la vetta della classifica generale in maniera totalmente inattesa. Il weekend era iniziato malissimo con un passo gara inferiore rispetto a quello delle Mercedes, poi in qualifica l’ostruzione su Carlos Sainz e la retrocessione fino alla sesta posizione in griglia di partenza ma la doppia rottura del motore delle Frecce d’Argento è stato un vero e proprio regalo per il pilota della Ferrari che ha potuto esultare nonostante il terzo posto all’arrivo.

Il tedesco temeva di perdere un sacco di punti nei confronti di Lewis Hamilton e invece ne ha recuperati 15, balzando al comando con una lunghezza di margine nei confronti del grandissimo rivale con cui duellerà fino al termine della stagione per il titolo iridato. I problemi meccanici delle Mercedes, con il Campione del Mondo fuori dalla zona punti per la prima volta dopo 33 gare consecutive tra i primi dieci alla bandiera a scacchi, non devono però mascherare le difficoltà riscontrate dal Cavallino Rampante e soprattutto da Sebastian Vettel che ancora una volta ha commesso un errore importante.

Lo sbaglio in qualifica poteva costare cara e si aggiunge al tamponamento su Valtteri Bottas in Francia settimana scorsa ed ad altre sbavature commesse nell’arco della stagione. La Ferrari sta dimostrando di essere anche leggermente superiore alla concorrenza (e ieri la fortuna ha sorriso con la virtual safety car com’era già successo in Australia, senza però dimenticarsi che aveva penalizzato in Cina e a Baku) ma non bisogna commettere più errori se davvero si vuole conquistare il Mondiale: il teutonico è chiamato a delle prestazioni di grande sostanza e di maggiore precisione anche perché psicologicamente ha un vantaggio importante sull’avversario diretto, ieri sorpassato in pista con una grande manovra.

Si ripartirà già il prossimo fine settimana in Gran Bretagna, casa di Hamilton che vorrà prontamente riscattarsi. A Silverstone c’è il serio rischio di un dominio Mercedes anche perché torneranno le gomme speciali Pirelli (per l’ultima volta), la Ferrari dovrà cercare di limitare i danni: serve il migliore Sebastian Vettel se si vuole continuare a inseguire il sogno iridato.













