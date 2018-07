Motocross, GP Indonesia MX2 2018: trionfa Calvin Vlaanderen. Pauls Jonass perde terreno in classifica

È Calvin Vlaanderen ad uscire vincitore dal GP di Indonesia di MX2. Il pilota sudafricano della Honda ha vinto il primo GP della sua carriera, piazzandosi terzo in gara-1 e vincendo invece la seconda manche di giornata. Alle sue spalle l’americano Thomas Convington, vincitore di gara-2, davanti a Jorge Prado, che ha approfittato di un Pauls Jonass poco brillante nella seconda gara, rosicchiando al lettone due punti in classifica. Il campione in carica conduce con 510 punti, lo spagnolo insegue a 503.

Gara-1 è stata un assolo di Covington, che dopo la partenza ha preso il largo senza voltarsi indietro. Il pilota della Husqvarna ha progressivamente allungato andando a prendersi la terza vittoria negli ultimi tre GP. Alle sue spalle è impazzata la lotta per il podio. Vlaanderen ha provato ad avvantaggiarsi, ma poi è stato ripreso da Jonass. Il ritmo del sudafricano è calato vistosamente nella seconda parte di gara, poi però è riuscito comunque a conservare il terzo posto, contenendo nel finale la rimonta di Prado, fermatosi in quarta posizione.

La top ten di gara-1

1 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 35:01.963 19 0:00.000 0:00.000 1:46.736 3 51.2

2 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 35:15.052 19 0:13.089 0:13.089 1:47.600 4 50.8

3 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV Honda 35:17.668 19 0:15.705 0:02.616 1:47.136 3 51

4 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:18.590 19 0:16.627 0:00.922 1:47.681 4 50.8

5 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:30.162 19 0:28.199 0:11.572 1:48.031 4 50.6

6 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 35:39.781 19 0:37.818 0:09.619 1:47.358 3 50.9

7 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 35:47.311 19 0:45.348 0:07.530 1:49.077 3 50.1

8 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 35:51.644 19 0:49.681 0:04.333 1:48.737 4 50.3

9 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 35:57.476 19 0:55.513 0:05.832 1:48.924 6 50.2

10 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 35:59.423 19 0:57.460 0:01.947 1:50.723 3 49.4

Non c’è stata storia nemmeno in gara-2. Vlaanderen ha vinto l’holeshot, precedendo Jonass e Prado. Il sudafricano è riuscito a mettersi subito in fuga, permettendosi di controllare il divario sui due duellanti, che dietro di lui hanno dato vita ad una bella lotta. L’ha spuntata lo spagnolo, che ha provato anche a ricucire su Vlaanderen, ma quando ormai era troppo tardi. Al contrario, Prado ha dovuto difendere la seconda posizione, sfuggitagli nel finale a favore del britannico Ben Watson, autore di un’ottima seconda parte. Ancora peggio è andata a Jonass, che ha progressivamente perso terreno fino a crollare in settima posizione.

La top ten di gara-2

1 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV Honda 35:13.293 19 0:00.000 0:00.000 1:47.847 3 50.7

2 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 35:19.499 19 0:06.206 0:06.206 1:48.745 2 50.3

3 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:30.837 19 0:17.544 0:11.338 1:48.742 6 50.3

4 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 35:35.127 19 0:21.834 0:04.290 1:48.160 3 50.5

5 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 35:38.689 19 0:25.396 0:03.562 1:48.529 4 50.4

6 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 35:42.693 19 0:29.400 0:04.004 1:48.866 5 50.2

7 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 35:45.117 19 0:31.824 0:02.424 1:48.540 4 50.4

8 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 35:45.359 19 0:32.066 0:00.242 1:49.582 4 49.9

9 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 36:12.552 19 0:59.259 0:27.193 1:48.109 6 50.6

10 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 36:18.487 19 1:05.194 0:05.935 1:51.415 7 49.1













