Moto3, GP Olanda 2018: colpo doppio per Jorge Martin. Bastianini sul podio, Bezzecchi spreca tutto

Lo spagnolo Jorge Martin (Honda Del Conca Gresini) ha vinto il GP d’Olanda della classe Moto3 sul circuito di Assen, precedendo il connazionale Aron Canet (Honda Estrella Galicia) e l’italiano Enea Bastianini (Honda Leopard Racing). Grandi rimpianti per Marco Bezzecchi (Ktm Redox), caduto a due curve dal termine mentre si trovava in quarta posizione: il 19enne romagnolo ha perso la leadership della classifica generale proprio a favore del vincitore odierno.

Dopo la pole-position ottenuta ieri, Martin scattava perfettamente al via, provando subito a guadagnare terreno sui rivali. Ad incaricarsi di ricucire lo strappo iniziale era Canet, autore del miglior crono nel warm-up mattutino. Si formava così un gruppetto di cinque corridori in lizza per la vittoria: Martin, Canet, Bastianini, Bezzecchi ed il britannico John McPhee (Ktm CIP).

Dopo una lunga fase interlocutoria, caratterizzata dai consueti sorpassi a ripetizione tipici di questa cilindrata, a tre tornate dal termine era ancora una volta Martin a rompere gli indugi, questa volta in maniera definitiva. Lo spagnolo guadagnava di prepotenza 8 decimi, involandosi verso la vittoria. All’inizio dell’ultimo giro cadeva McPhee, imitato qualche km dopo da Bezzecchi, mentre Canet vinceva il corpo a corpo con Bastianini. Davvero gravissimo l’errore di Bezzecchi: oggi la Ktm era visibilmente inferiore alla Honda. Portare a casa 13 punti sarebbe stato molto più saggio in ottica iridata.

Gara nel complesso non memorabile per gli italiani: sesto un buon Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard Racing), 9° Fabio Di Giannantonio (Honda Del Conca Gresini), staccatissimo sin dalle battute iniziali, 10° Nicolò Bulega (Ktm Sky VR46) che era partito dalla prima fila, 12° Dennis Foggia (Ktm Sky VR46), fuori dalla zona punti tutti gli altri.

In classifica generale Martin si porta al comando con 105 punti, +2 su Bezzecchi e +14 su Di Giannantonio. Bastianini è quarto a -21 dalla vetta. Nel complesso è un Campionato ancora tutto da decidere, anche se il favorito (e lo era sin da inizio stagione) resta proprio lo spagnolo.

federico.militello@oasport.it













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI