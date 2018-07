Moto2, GP Germania 2018: Francesco Bagnaia la carta principale per l’Italia. Il Mondiale è possibile, Oliveira l’avversario più pericoloso

L’Italia è nelle mani di “Pecco“. Sembra un titolo sensazionalistico per avere qualche click in più ma non è così. Francesco Bagnaia dello Sky Racing Team VR46, impegnato nel Mondiale Moto2 2018, non sta deludendo le attese. Dopo un 2017 di apprendistato, la stagione corrente doveva essere quella della conferma e del sigillo e fino ad ora i risultati sono stati assai lusinghieri: quattro vittorie, un terzo posto e la vetta della graduatoria iridata con 144 punti, 16 lunghezze di vantaggio sul portoghese Miguel Oliveira (KTM).

L’ultima sinfonia nell’Università del Motociclismo ad Assen (Olanda) è stata da 110 e lode con bacio accademico. Si sa, tutto si dimentica il giorno dopo e bisogna continuare a battere il ferro finché è caldo. Bagnaia lo sa e il vantaggio sul lusitano in graduatoria non ammette distrazioni. Certo, a Barcellona, il problema alla sua gomma ha condizionato decisamente la propria prestazione. Per questo l’ottavo posto catalano è importante nella rincorsa iridata.

Al momento solo variabili non strettamente legate alla guida hanno fatto perdere punti al piemontese che, cresciuto a “pane e Valentino Rossi“, ha già in tasca un contratto con la Ducati Pramac in MotoGP nella prossima stagione. Un investimento giustificato da parte del team della classe regina, visti i risultati del centauro tricolore. Velocità e voglia di rischiare non mancano nella categoria propedeutica alla massima cilindrata.

Non resta che attendere il riscontro del Sachsenring (Germania), nono round di quest’annata, che sancirà l’effettivo giro di boa prima di un periodo di pausa (si tornerà a Brno il 5 agosto). Un tracciato tortuoso che non dà respiro, caratterizzato da ben 10 curve lunghe e veloci a sinistra sulle 13 in totale. Uno stress per gli pneumatici non indifferente. “Pecco” è pronto però a porre la propria firma anche sull’asfalto tedesco ma attenzione ad Oliveira, pilota che in gara sa tirar fuori sempre qualcosa di speciale.













