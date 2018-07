F1, Nico Rosberg: “La Ferrari ha più cavalli della Mercedes, ma il Mondiale lo vincerà Hamilton”

Nico Rosberg torna a parlare del Mondiale di Formula 1 e lo fa attraverso il suo canale Youtube. Le sue affermazioni, riprese dal sito iberico Marca.com, riguardano le motivazioni per cui la Ferrari è riuscita a vincere in Gran Bretagna, ma anche l’epilogo della stagione in corso.

L’ex pilota di Formula 1 ha dichiarato di avere informazioni dirette sulla Ferrari: “Una fonte del team mi ha detto perché la Ferrari è così forte, hanno trovato più potenza nel loro motore, hanno aggiornato il turbo e ricaricato di più per avere più potenza. È un piccolo vantaggio al momento, ma la Ferrari ha fatto un ottimo lavoro“. Il video però poco dopo è stato cancellato.

In un altro video, postato successivamente e tuttora online, il tedesco ha dichiarato: “La Ferrari ha più cavalli della Mercedes, Vettel ha vinto a casa di Lewis ed è stato un duro colpo per lui, un pugno. La Mercedes sente la pressione“.

Tuttavia, Rosberg è sicuro che Hamilton vincerà il suo quinto titolo alla fine della stagione: “Lewis ha fatto una prestazione epica. Raikkonen ha fatto un grosso errore ma Hamilton è riuscito a tornare al secondo posto, il che è incredibile. Lewis vincerà il titolo, la Mercedes è una squadra incredibilmente forte“.













