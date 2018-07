Mondiali 2018, tutti i premi individuali e gli awards. Luka Modric miglior giocatore, Kane capocannoniere

I Mondiali 2018 di calcio si sono conclusi con la vittoria della Francia, capace di sconfiggere la Croazia per 4-2 nella Finale giocata allo Stadio Luzhniki di Mosca. I Galletti trionfano nella capitale della Russia e conquistano il titolo iridato per la seconda volta nella storia dopo l’apoteosi casalinga del 2018. Gianni Infantino ha premiato i ragazzi di Didier Deschamps ma sono stati assegnati anche i premi individuali, gli awards di contorno che per alcuni sono anche di consolazione.

Il miglior giocatore in assoluto è stato Luka Modric, capitano della Croazia sconfitta nell’atto conclusivo ma che ha regalato grandissime giocate per tutto il torneo. Thibaut Courtois è invece il migliore portiere: l’estremo difensore del Belgio, terzo alla fine, si è distinto con una super parata su Neymar nel quarto di finale vinto contro il Brasile. Doppia festa per Kylian Mbappé, goleader della Francia che ha bucato la rete anche in Finale, premiato come miglior giovane. Il capocannoniere (unico premio “oggettivo”) è Harry Kane, centravanti dell’Inghilterra che ha segnato 6 gol. Di seguito tutti i premi individuali dei Mondiali 2018 di calcio.

MIGLIOR GIOCATORE (Pallone d’Oro): Luka Modric (Croazia)

CAPOCANNONIERE: Harry Kane (Inghilterra), ha segnato 6 gol

MIGLIOR PORTIERE (Guanto d’Oro): Thibaut Courtois (Belgio)

MIGLIOR GIOVANE: Kylian Mbappé (Francia)













Foto: Foto Alexander Ishchenko Shutterstock.com