Mondiali 2018, tabellone verso la finale. I quarti: Brasile e Francia favorite. Calendario, programma, orari e tv

Oggi iniziano i quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Il programma si aprirà alle ore 16.00 con la grande sfida tra Uruguay e Francia. Una partita che si preannuncia spettacolare con la sfida diretta tra le stelle Luis Suarez e Kylian Mbappé. In serata assisteremo ad un altro big match, alle ore 20.00 si affronteranno Brasile e Belgio. Sul campo della Kazan Arena troveremo tantissimi campioni, con Neymar, Coutinho, Hazard e Lukaku solo per citarne alcuni. Domani invece si giocheranno Svezia-Inghilterra alle 16.00 e Russia-Croazia alle 20.00. Sulla carta Brasile e Francia sono favorite per passare il turno e si andrebbero quindi ad affrontare in semifinale, mentre dall’altra parte si potrebbe vedere la sfida tra Croazia ed Inghilterra.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset.it. Sarà possibile seguirle anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale dell’evento. Di seguito il tabellone verso la finale, con il calendario e gli orari di tutte le partite.

TABELLONE MONDIALI 2018

QUARTI DI FINALE

Venerdì 6 luglio

ore 16.00 Uruguay-Francia

ore 20.00 Brasile-Belgio

Sabato 7 luglio

ore 16.00 Svezia-Inghilterra

ore 20.00 Russia-Croazia

SEMIFINALI

Martedì 10 luglio

20.00 Semifinale 1: Uruguay/Francia-Brasile/Belgio

Mercoledì 11 luglio

20.00 Semifinale 2: Svezia/Inghilterra-Russia/Croazia

FINALE TERZO POSTO

Sabato 14 luglio

16.00 Finale per il terzo posto (a San Pietroburgo)

FINALE

Domenica 15 luglio

17.00 Finale Mondiali 2018 di calcio (a Mosca)

Foto: Ricardo Shutterstock