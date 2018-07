Mondiali 2018, tabellone quarti di finale: chi è la favorita per la vittoria? Il borsino delle squadre: Brasile e Francia avanti a tutte

I Mondiali 2018 di calcio sono entrati nel vivo, si è definito il tabellone dei quarti di finale della rassegna iridata, le migliori otto squadre rimaste in corsa si daranno battaglia per la conquista del titolo ma chi è la favorita e quale è lo stato di forma delle formazioni? Di seguito il nostro borsino.

TABELLONE QUARTI DI FINALE MONDIALI 2018:

Francia vs Uruguay

Brasile vs Belgio

Russia vs Croazia

Svezia vs Inghilterra

BRASILE – I verdeoro hanno espresso un gioco spumeggiante fino a questo momento, hanno surclassato Messico e Serbia con assoluta disinvoltura, senza mai dimostrare particolari difficoltà e giocando bene in ogni frangente. La Seleçao si è distinta soprattutto in attacco trascinata da un vertiginoso Neymar (discusso per le sue sceneggiate a terra, ma eccezionale per fantasia e concretezza) con Willian e Coutinho sopra le righe, ma anche la difesa guidata da Thiago Silva e con Alisson tra i pali merita assoluto rispetto.

FRANCIA – La grande candidata della vigilia per il trionfo finale insieme al Brasile. I transalpini hanno asfaltato l’Argentina sotto il profilo del gioco, sono piaciuti tantissimo nella fase a gironi e non sembrano avere grossi punti deboli, eccezion fatta per una difesa che va leggermente rivista. Con fenomeni del calibro di Mbappé, Pogba, Griezmann, Dembelé possono farsi largo: l’attacco è strepitoso, sono in grado di fare gol in ogni momento e sognano il colpaccio a venti anni di distanza dall’apoteosi in casa ma avranno l’esperienza giusta per arrivare fino in fondo?

INGHILTERRA – A 52 anni dal primo e unico trionfo iridato, gli inventori del gioco possono concretamente sognare un bis sfruttando un tabellone che sembra essersi messo in discesa. La Nazionale dei Tre Leoni ha superato la Colombia ai calci di rigore e ora il cammino è tutto in loro favore anche perché possono contare su uno scatenato Kane proiettato verso il titolo cannonieri.

BELGIO – Si sono salvati rimontando due gol al Giappone e ora sono attesi da un match difficilissimo contro il Brasile. I Red Devils esprimono un buon gioco e davanti fanno paura a tutti con Lukaku e Mertens sugli scudi: riusciranno a essere la grande rivelazione e a garantirsi una semifinale stellare?

URUGUAY – Molto dipenderà dalla presenza di Cavani: El Matador riuscirà a essere della partita contro la Francia? La Celeste si aggrappa al suo uomo simbolo che insieme a Suarez forma una micidiale coppia d’attacco. I ragazzi di Tabarez possono fare saltare il banco da un momento all’altro ma servirà la partita perfetta contro un avversario in grande forma.

CROAZIA – I balcanici si sono salvati contro la Danimarca ai calci di rigore, hanno delle individualità di spicco per poter battere la Russia e regalarsi una semifinale venti anni dopo Francia 1998. Mandzukic e compagni non vanno mai sottovaluti.

RUSSIA e SVEZIA – Sono le due formazioni inattese in questi quarti di finale. I padroni di casa si stanno regalando un sogno, hanno eliminato la Spagna ai calci di rigore e ora provano una nuova impresa: non sarà facile ma con il sostegno dei propri tifosi potrebbero replicarsi contro la Croazia. I Vichinghi, invece, hanno stupito già nelle qualificazioni: fuori l’Olanda nel girone, eliminata l’Italia nei playoff, poi sbattuta fuori la Germania nella fase a gironi e colpaccio contro la Svizzera agli ottavi di finale. Senza Ibrahimovic si stanno esaltando e ora…













Foto: Ricardo Shutterstock