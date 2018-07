Mondiali 2018, quale sarà l’avversario della Francia in semifinale? Brasile o Belgio. Data, programma, orario d’inizio e tv

La Francia ha sconfitto l’Uruguay per 2-0 e si è qualificata alle semifinali dei Mondiali 2018 di calcio. I transalpini si sono imposti con autorevolezza sulla Celeste e proseguono la propria avventura nella rassegna iridata: ora i ragazzi di Didier Deschamps se la dovranno vedere contro la vincente di Brasile-Belgio, il quarto di finale in programma questa sera. I Galletti stanno esibendo un grandissimo gioco e ora possono seriamente puntare alla Finale di Mosca ma prima sono attesi da un ostacolo molto complicato: si troveranno di fronte i verdeoro del fenomeno Neymar oppure i Red Devils di Lukaku e Mertens?

Mbappé e compagni hanno tutte le carte in regola per sognare in grande e provare a vincere il titolo dopo 20 anni dalla prima e ultima volta ma se la dovranno vedere comunque vada contro un avversario di assoluto spessore tecnico: il big match contro il Brasile si preannuncia stellare mentre un eventuale incontro con il Belgio sarebbe più gradito.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della semifinale della Francia ai Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 10 LUGLIO:

20.00 Francia vs Brasile/Belgio

DOVE VEDERE LA SEMIFINALE DELLA FRANCIA IN DIRETTA TV E STREAMING?

La semifinale della Francia ai Mondiali 2018 sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

La partita sarà visibile anche in diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock.com