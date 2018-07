Mondiali 2018, le favorite. Le quote dei book-makers per le scommesse. Probabile una finale Brasile-Inghilterra

I Mondiali delle sorprese giungono nella loro fase clou. Otto squadre si contendono la coppa più ambita per un calciatore, un trofeo che, secondo i bookmakers, dovrebbe essere una questione fra tre big della tradizione calcistica internazionale. La quota più bassa spetta di diritto al Brasile, la “grande” che ha convinto di più grazie al primo posto nel suo girone e alla vittoria convincente contro il Messico, firmata da un superbo Neymar, autore di gol e giocate sensazionali, che hanno oscurato la sua clamorosa simulazione. Snai, Match Point e Bet365 quotano la vittoria del Brasile a 3.75, mentre Eurobet propone una quota leggermente più alta a 3.80.

La distanza rispetto alle altre favorite, tuttavia, è piuttosto ridotta, dato che in primis la Francia, potenziale avversaria del Brasile in semifinale, può verosimilmente puntare alla vittoria della coppa dopo aver schiantato l’Argentina con uno splendido Mbappé, candidato ad essere il principale protagonista dei Mondiali. Tutti i portali di scommesse sono concordi nel quotare a 5.00 il trionfo dei Bleus guidati da Didier Deschamps, smanioso di alzare la coppa da ct dopo averla sollevata al cielo da capitano 20 anni fa, nei Mondiali francesi del 1998.

La Francia, però, dovrà vedersela con l’Uruguay, le cui velleità di vittoria, secondo i bookmakers, calano di molto a seguito dell’infortunio che ha messo fuori causa Cavani per i quarti di finale. La vittoria della Celeste è quotata a 15.00 su Snai, a 16.00 su Match Point e a 17.00 su Bet365 ed Eurobet, testimonianza evidente di quanto i siti di scommesse non credano molto ad un exploit dell’Uruguay.

Ben diversa la situazione del Belgio, avversario del Brasile ai quarti, che Eurobet e Match Point quotano a 6.50, mentre Snai e Bet365 indicano a 7.00. La compagine guidata da Martinez ha rischiato di uscire contro il coraggioso Giappone, ribaltato a tempo quasi scaduto da un gol di Chadli che ha spedito in orbita un gruppo ricco di talento e trascinato dalla qualità di Mertens, De Bruyne e Hazard e dai gol di Lukaku.

Se la parte alta del tabellone appare incerta e composta da compagini di grande tradizione e talento, la parte bassa contiene diverse sorprese e produrrà una finalista imprevedibile alla vigilia del torneo. L’Inghilterra è una spanna avanti a tutte ed è quotata a 5.00 dai vari bookmakers, che non credono invece in un’altra impresa della Svezia, carnefice dell’Italia ai playoff e capace di approdare fino ai quarti. Gli scandinavi sono quotati 21.00 su Eurobet, 25.00 su Match Point, 26.00 su Bet365 e addirittura 30.00 su Snai, che non crede nella scalata della Svezia verso la coppa.

Più probabile, invece, appare la vittoria della Croazia, la cui quota svaria dal 6.00 di Match Point al 6.50 di Eurobet fino ad un massimo di 7.00 per Snai e Bet365, segnale evidente di quanto Modric, Mandzukic e compagni abbiano catalizzato intorno a sé l’attenzione del mondo intero, sbigottito dinanzi alla qualità del gioco espresso dalla squadra che ha annichilito l’Argentina prima di superare ai rigori la coriacea Danimarca.

I padroni di casa della Russia, infine, dopo aver clamorosamente eliminato la Spagna, non sono indicati tra i favoriti, e la loro quota svaria tra il 20.00 di Eurobet e Match Point e il 21.00 di Snai e Bet365. La finale più probabile, dunque, vedrebbe di fronte Brasile e Inghilterra, una sfida suggestiva che renderebbe ancor più avvincente questa pazza edizione dei Mondiali.













Foto: AGIF / Shutterstock.com