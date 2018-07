Cristiano Ronaldo alla Juventus: come giocherebbero i bianconeri? Dream Team d’attacco con Dybala e Douglas Costa

Cristiano Ronaldo è la grande suggestione in casa di Juventus, la bomba di mercato lanciata da un paio di giorni che sta sconquassando il calciomercato e che potrebbe davvero stravolgere i livelli internazionali. Il fenomeno lusitano, uscito dai Mondiali agli ottavi di finale, è in procinto di lasciare il Real Madrid dove non sembra più avere stimoli e la società bianconera si è fiondata sull’icona del football, uno dei volti sportivi più noti insieme a Lionel Messi e Neymar. L’attaccante portoghese potrebbe davvero fare le valigie e arrivare a Torino, con un ingaggio di 30 milioni di euro e un costo del cartellino di 100 milioni: sono cifre impegnative anche per una corazzata come quella presieduta da Agnelli ma i margini per l’operazione sono molto interessanti e l’ipotesi di un arrivo di CR7 nella nostra Serie A non è poi così campata per aria.

Ma come giocherebbe la Juventus se dovesse davvero arrivare Cristiano Ronaldo? Max Allegri dovrebbe optare per un 4-3-3 da vero Dream Team con un attacco vertiginoso composto proprio dall’attuale Pallone d’Oro, dal confermatissimo Dybala e da Douglas Costa con addirittura Mandzukic in panchina (giusto per spiegare l’abbondanza a disposizione). Non compare il nome di Gonzalo Higuain perché sembra molto probabile che il Pipita saluti tutti e si accasi altrove, probabilmente al Chelsea dove dovrebbe allenare Maurizio Sarri.

A centrocampo poi l’altro nuovo arrivato Emre Can, un giocatore di grande sostanza che sulla fascia sinistra potrà dare un grande contribuito (Matuidi la sua riserva). A completare la diga ci saranno Pjanic (o Marchisio) e Khedira (o Bentancur). Nella difesa guidata dal portiere Szczesny, tutto potrebbe essere stravolto nel caso di cessione di Alex Sandro e Benatia: in quel caso spazio a De Sciglio/Spinazzola e Caldara per completare il muro con l’insostituibile Giorgio Chiellini e la grande novità Cancelo sulla fascia destra dove anche l’opzione Cuadrado non sarebbe da scartare.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Alex Sandro (De Sciglio/Spinazzola), Chiellini, Benatia (Caldara), Cancelo (Cuadrado); Emre Can (Matuidi), Pjanic (Marchisio), Khedira (Bentancur); Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com