Mondiali 2018, Francia-Crozia: la Finale. Data, programma, orari e tv: quando si gioca e come vederla in tv e streaming

Domenica 15 luglio (ore 17.00) si giocherà la Finale dei Mondiali 2018 di calcio: allo Stadio Luzhniki di Mosca si fronteggeranno Francia e Croazia per un atto conclusivo inedito e inatteso alla vigilia della rassegna iridata. I Galletti partiranno con tutti i favori del pronostico ma i balcanici non si presentano come vittime sacrificali e proveranno a riscrivere la storia della propria Nazione, appena 4 milioni di abitanti che terranno il fiato sospeso nella speranza di vivere una notte indimenticabile. I Vatreni cercheranno di fare saltare il banco ma di fronte si troveranno i lanciatissimi transalpini che hanno impressionato per il gioco espresso nel corso di queste settimane e che ora vogliono concludere la propria cavalcata con un grande trionfo a 20 anni di distanza dall’apoteosi di Parigi.

Quel giorno ad alzare la Coppa del Mondo era Didier Deschamps nelle vesti di capitano e ora desideroso di bissare il trionfo da allenatore. I gol di Mbappé, la classe di Pogba, la concretezza di Griezmann, il discusso Giroud e una buona difesa sono i punti di forza di questa Francia che, dopo aver eliminato Argentina e Uruguay prima del Belgio, se la dovrà vedere con l’inattesa Croazia, rivelazione di questi Mondiali che ha avuto la meglio su Danimarca e Russia soltanto ai calci di rigore e poi ha battuto l’Inghilterra ai supplementari. I balcanici punteranno su individualità di spicco come Perisic, Mandzukic, Modric.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Francia-Croazia, Finale dei Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 15 LUGLIO:

17.00 Francia vs Croazia

FRANCIA-CROAZIA: COME VEDERE LA FINALE DEI MONDIALI 2018 IN DIRETTA TV E STREAMING

La Finale dei Mondiali 2018 di calcio sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

La partita sarà visibile anche in diretta tv su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Vlad1988 Shutterstock.com