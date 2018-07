Mondiali 2018, chi vincerà la classifica cannonieri? Situazione e favoriti. Kane davanti a tutti

Sono ormai andati in archivio i quarti di finale dei Mondiali di calcio 2018 e la corsa al titolo di capocannoniere della competizione è entrata nel vivo, mancano ancora due partite per i giocatori di Inghilterra, Belgio, Francia e Croazia. Tutti i bomber delle nazionali eliminate non hanno più speranze perché al momento Kane è al comando e perciò può essere superato solo dai giocatori ancora in corsa per il titolo iridato.

Harry Kane è in una posizione di grande vantaggio sui suoi rivali, infatti ha due partite a disposizione per incrementare il suo score di 6 gol e rendere quasi impossibile una eventuale rimonta degli inseguitori. Alle spalle della punta inglese si trova un gruppo di tre giocatori a quota quattro: Cherishev, Ronaldo e Lukaku. L’attaccante belga è l’unico che può incrementare il proprio bottino e il gioco spettacolare ed offensivo dei Diavoli Rossi potrebbe aiutarlo a accorciare le distanze da Kane. Gli unici altri candidati alla corsa per vincere il titolo di capocannoniere sono due francesi fermi a tre gol, Kylian Mbappè e Antoine Griezmann. Realisticamente servirebbe un’impresa ai limiti dell’impossibile per i due Galletti affinché possano rimontare tre gol a Kane in due partite che si preannunciano molto tese. Scorrendo la classifica troviamo Hazard e Modric con due gol, ma servirebbe un doppio exploit difficile da ipotizzare.

Le ultime quattro sfide del Mondiale russo designeranno il successore di James Rodriguez, capocannoniere in Brasile con 5 gol, e la rosa dei candidati è oramai ristretta a 4 nomi: in pole Harry Kane (6), Romelu Lukaku primo inseguitore (4), Kylian Mbappè (3) e Antoine Griezmann (3) ad inseguire da lontano.













Foto: Vlad 1988/ Shutterstock.com