Mondiali 2018: Brasile ed Uruguay eliminati nei quarti. La rassegna è dominata dal Vecchio Continente

Pochi l’avrebbero previsto ed invece accaduto. L’edizione dei Mondiali 2018 in Russia, in attesa di sapere chi tra Croazia-Russia e Inghilterra-Svezia approderà in semifinale, avrà tra le prime quattro tutte formazioni del Vecchio Continente.

Una rassegna iridata trasformatasi in un Europeo? Lo score parla chiaro. La vittoria della Francia contro l’Uruguay e soprattutto il ko del Brasile, tra le principali candidate al successo finale, contro il Belgio hanno portato a questo riscontro. Un dato non casuale che certifica la superiorità tattica delle compagini continentali in questo campionato del mondo, in grado di proporre un calcio godibile ma anche efficace in termini di risultati.

Un mix di talento e pragmatismo di cui la cara vecchia Europa è stata da sempre raffigurazione. In questo i francesi ed i Diavoli Rossi sono icone di questo modo di intendere il calcio e si affronteranno nel prossimo incontro (10 luglio ore 20.00) per contendersi un posto nell’atto conclusivo del 15 luglio.

Una situazione che è già capitata in passato. La stessa circostanza, nella quale quattro squadre europee erano rimaste a contendersi il titolo, risale al 1934, al 1966, al 1982 e al 2006. Guardando le date si nota, con rammarico, che in tre di queste annate citate l’Italia ha vinto il Mondiale e questo aumenta l’amarezza di non esserci.













Foto: AGIF / Shutterstock.com