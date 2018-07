Mondiali 2018: borsino delle semifinaliste. Francia favorita, Belgio e Inghilterra un gradino sotto

Delle 32 nazionali partite per giocare i Mondiali di calcio 2018 in Russia ne sono rimaste solo quattro: Belgio, Francia, Inghilterra e Croazia. Tutte squadre europee, sono arrivate a questo punto della competizione con merito e dopo aver dovuto eliminare delle corazzate che alla vigilia sembravano leggermente superiori a tutti.

La Francia, dopo l’eliminazione del Brasile, è diventata automaticamente la favorita per la vittoria finale ma non sembra che abbia un grosso margine rispetto alle sfidanti dal punto di vista del gioco, perciò gli episodi e le giocate dei singoli potrebbero fare la differenza in partite decisive. I transalpini possono contare sul talento di Kylian Mbappè, esploso in maniera definitiva in questa rassegna iridata, e sulla qualità del collettivo in tutti i reparti.

Belgio e Inghilterra sembrano essere un gradino sotto i francesi, anche se il percorso di entrambe è stato molto convincente. I Red Devils hanno vinto tutte le partite giocate in Russia, tre vittorie nel girone e due vittorie nei 90′ nella fase ad eliminazione diretta. Nella sfida con il Brasile la squadra belga è stata perfetta in tutti i reparti e le mosse del CT Martinez hanno imbrigliato alla perfezione il gioco dei verdetto. Gli inglesi hanno dimostrato di essere molto solidi durante tutto il torneo, concedendo poco agli avversari e creando varie occasioni che Kane ha sempre concretizzato in gol con grande freddezza. L’unica incertezza sulla reale forza della squadra è la scarsa competitività della propria parte di tabellone, infatti i Tre Leoni hanno sconfitto la Colombia e la Svezia, due buone squadre ma con molti limiti.

La Croazia è la mina vagante, non ha espresso un grande gioco nella fase ad eliminazione diretta ma ha eliminato Danimarca e Russia ai calci di rigore. I balcanici non hanno più la brillantezza che gli ha permesso di dominare il girone, demolendo l’Argentina di Messi, ma sono riusciti a resistere alle difficoltà incontrate durante il loro cammino grazie alla compattezza del gruppo e alle giocate dei singoli, in particolare nei rigori. Se la squadra di Dalic dovesse ritrovare il gioco espresso nella fase a gironi potrebbe davvero credere nell’impresa di arrivare fino in fondo, altrimenti sarà molto difficile mettere in difficoltà gli inglesi ed eventualmente Francia o Belgio in finale.

Foto: Vlad 1988/ Shutterstock.com