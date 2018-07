Marc Marquez, GP Repubblica Ceca 2018: “A Brno vado per vincere o per cogliere il miglior piazzamento possibile”

Dove eravamo rimasti? Marc Marquez trionfante per la quinta volta in stagione sul tracciato del Sachsenring (Germania). Il campione del mondo ha suonato la sua nona sinfonia sul tracciato tedesco, allungando la striscia vittoriosa sulla pista teutonica ed imponendo la legge del più forte: pole position e vittoria regale. Un successo che ha rafforzato la posizione in vetta alla classifica generale dello spagnolo: 46 punti di vantaggio su Valentino Rossi non sono certo pochi al giro di boa. E con grande convinzione, dunque, che Marc si proietta al decimo round iridato di Brno (Repubblica Ceca).

“Arriviamo da due vittorie conquistate in modo differente in una con battaglia corpo a corpo, nell’altra con una gestione più tattica. Insomma siamo davvero fiduciosi”, ha dichiarato l’iberico (fonte Gazzetta dello Sport). Tuttavia il fenomeno della Honda non vuol certo sottovalutare nessuno, conscio della forza degli avversari che si appresta ad affrontare: “I nostri rivali vanno forte su tutti i circuiti quindi dovremo di volta in volta scegliere la miglior strategia in ogni situazione. Però con gli ingegneri stiamo lavorando bene e quindi dobbiamo mantenere questo trend positivo. A Brno non penserò alla classifica, partirò come fossi ancora a zero punti cercando di vincere. Se poi mi accorgessi che non fosse possibile, cercheremo di cogliere il miglior piazzamento possibile“, ha chiosato il “93“.













