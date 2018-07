Marc Marquez, GP Olanda 2018: “Che gara, sembrava la Moto3. Vincere così è favoloso, che adrenalina”

Marc Marquez ha vinto il GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Ad Assen lo spagnolo si è imposto al termine di una gara bellissima, infarcita di moltissimi sorpassi e di duelli al cardiopalma. Il leader del Mondiale ha trionfato con merito davanti a Rins e Vinales, allungando ulteriormente in classifica generale: ora ha ben 41 punti di vantaggio su Valentino Rossi.

L’iberico ha poi parlato al termine della gara e ha analizzato così la sua prestazione nelle consuete dichiarazioni a calda: “Nelle prove mi sentivo benissimo, ma prima della gara avevo capito che sarebbe stato difficile creare del distacco con gli altri perché in tanti erano veloci in molti punti della pista. Ho aspettato un po’, ma è stata una battaglia costante contro tutti: sembrava la Moto3 e credo che tutti si siano urtati fra di loro. Ho un po’ gestito la gomma, poi alla fine ho dato tutto, ma proprio tutto per tre giri per scavare il solco decisivo. Vincere così è favoloso, dà un’adrenalina diversa. Sono molto contento, ci voleva perché era una gara in cui si poteva sbagliare tanto e tutti sono stati duri e cattivi. Lorenzo al via mi ha sorpreso, poi dovevi tenere un occhio a quello davanti e uno a quello dietro e quando è così devi attaccare. Ho aspettato un po’ poi l’ho fatto alla fine“.













FOTOCATTAGNI