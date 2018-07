Marc Marquez, GP Germania 2018: “Al Sachsenring di solito siamo molto forti, ma occhio al meteo!”

Ultimo GP prima della pausa estiva. Il Motomondiale fa tappa in Germania, al Sachsenring. La terra di Marc Marquez, che ovviamente è nato molto lontano da qui ma che qui sembra sentirsi a casa. Lo spagnolo, infatti, ha corso qui 11 volte e vince da 9 anni consecutivi, ovvero dal 2010, quando correva ancora in 125. Va da sé che in classe regina è praticamente imbattuto su questo circuito.

Marquez arriva anche quest’anno in Germania come leader del Mondiale, con un vantaggio che dopo la vittoria di Assen è giunto a 41 lunghezze sul suo più immediato inseguitore, ovvero Valentino Rossi. “È stato importante vincere in Olanda. Lì è molto facile fare errore e noi siamo riusciti addirittura ad allungare nel Mondiale“, ha dichiarato Marquez nelle parole riportate da Motorsport. “Ora, però, arriviamo in una pista completamente differente, in cui di solito siamo molto forti. Ma ogni stagione è differente: so che lo dico spesso ma alla fine è la verità!“.

Al Sachsenring un fattore potrebbe giocarlo il meteo, sempre incerto in Germania. “Potrebbe piovere o comunque potrebbero esserci condizioni variabili. Ogni cosa potrà cambiare in maniera repentina e dovremo farci trovare pronti. Io cercherò come sempre di essere competitivo sin dal venerdì, poi domenica proverò a lottare per il podio“.













