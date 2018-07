Lotta, Europei junior 2018: Giovanni Freni è in finale nei -55 kg e si batte per l’oro a Roma! Mirco Minguzzi sconfitto ai quarti

Partono col piede giusto per i colori azzurri gli Europei junior 2018 di lotta al Palafijlkam di Ostia, a Roma. Giovanni Freni ha conquistato l’accesso alla finale per l’oro nella categoria -55 kg della lotta greco-romana, dopo aver battuto in successione il portoghese Cardoso Oliveira Silva in appena 50 secondi, l’ucraino Kuzco con un perentorio 11-0 e il russo Ivanov con un altrettanto convincente 4-0 che gli ha consentito di guadagnarsi il pass per l’ultimo atto del torneo.

Per Freni si tratta di un’occasione d’oro, non soltanto per il metallo della medaglia che si appresta a giocarsi nella finale dei -55 kg, ma anche e soprattutto per guadagnarsi la ribalta continentale davanti al pubblico di casa e proiettarsi rapidamente verso il grande salto tra i senior.

Decisamente positiva è stata anche la prova di Mirco Minguzzi, che nella categoria -77 kg ha sconfitto al primo turno l’azero Hasonov, ottenendo il pass per i quarti, dove però l’armeno Poghosyan si è imposto sottraendogli la chance di andare ancora avanti nel torneo.

Si è fermata agli ottavi, invece, la corsa di Franko Abazi, che ha ceduto contro l’ungherese Vancza nella categoria -63 kg dopo aver battuto il greco Koulidis con un perentorio 11-7. Simone Fidelbo, invece, si è arreso al primo turno della categoria -87 kg contro il serbo Petrusic, mentre Federico Moretti è stato sconfitto 8-0 dal bulgaro Shumski nella categoria -130 kg.













Foto: Grassia / FISE