LIVE Svezia-Inghilterra, Mondiali 2018 in DIRETTA: Kane e compagni per volare in alto, i Vichinghi per l’impresa

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Svezia-Inghilterra, terzo quarto di finale dei Mondiali di calcio di Russia 2018. .

Calcio d’inizio alle ore 16.00 e buon divertimento con la diretta di OA Sport. Non perdetevi nemmeno un minuto di Svezia-Inghilterra. Continuano i quarti di finale del Mondiale. Sarà spettacolo!













6′ Alli recupera un buon pallone e prova a servire Kane. Sbagliato il suggerimento per il compagno anche di club

2′ Berg prova il passaggio in profondità per Claesson, ma sbaglia completamente la forza

16.00: SI COMINCIA! Sarà la Svezia a dare il via al terzo quarto di finale

15.55: Ed ora God save the Queen

15.53: Si comincia da quello della Svezia

15.52: ENTRANO LE SQUADRE! Tra poco gli inni

15.51: Stanno per entrare in campo le squadre al cospetto dell’arbitro olandese Kujpers

15.46: L’Inghilterra ha passato solamente due dei precedenti otto quarti di finale disputati al Mondiale, nel 1966 e nel 1990.

15.43: La differenza tra i due bomber. Berg ha tirato 13 volte in porta e non ha mai segnato, mentre per Kane sei tiri e altrettanti gol

15.34: L’Inghilterra ha raggiunto i quarti di finale del Mondiale per la prima volta dal 2006, quando poi perse ai rigori contro il Portogallo. La squadra dei Tre Leoni non va oltre questa fase dal 1990, quando vinse 3-2 col Camerun.

15.30: La Svezia giocherà per la quinta volta i quarti di finale del Mondiale – è passata alle semifinali in tre delle precedenti quattro (1938, 1958 e 1994), perdendo solamente nel 1934 contro la Germania.

15.26: Questo è il 25° incontro tra Svezia ed Inghilterra. Otto vittorie inglesi, sette svedesi e nove pareggi

15.15: Ci sono le formazioni ufficiali della partita

Svezia (4-4-2): Olsen; Krafth, Granqvist, Lindelof, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen.

Inghilterra (3-5-1-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Lingard, Henderson, Alli, Young; Sterling; Kane.

15.12: Questo invece il cammino dell’Inghilterra. La squadra di Southgate ha chiuso al secondo posto dopo le vittorie con Tunisia (2-1 e gol allo scadere di Kane) e Panama (6-1), mentre poi è arrivato il ko con il Belgio per 1-0. Negli ottavi l’Inghilterra ha finalmente rotto la tradizione negativa dei calci di rigore, battendo la Colombia dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari

15.10: Andiamo a ripercorrere il cammino della Svezia in questi Mondiali. Gli scandinavi hanno chiuso al primo posto il loro girone grazie alle vittorie con Corea del Sud (1-0) e Messico (3-0), che hanno reso ininfluente la sconfitta con la Germania all’ultimo secondo con la punizione di Kroos. Negli ottavi è poi arrivato il successo per 1-0 contro la Svizzera con il gol di Forsberg

15.06: Gli scandinavi sono probabilmente la sorpresa più grande di tutta la manifestazione, ma con merito sono arrivati a giocarsi addirittura un posto tra le migliori quattro, mentre dall’altra parte ci sono gli inglesi che finalmente sembrano aver trovato quell’armonia tanto cercata in passato ed ora la squadra di Southgate è tra le favorite per alzare la Coppa nel cielo di Mosca

15.00: Cominciamo la nostra diretta di Svezia-Inghilterra

foto: Marco Iacobucci EPP/Shutterstock