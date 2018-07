LIVE Russia-Croazia, Mondiali 2018 in DIRETTA: 0-0. I padroni di casa per un sogno, balcanici favoriti

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Russia-Croazia, ultimo match valido per i quarti di finale dei Mondiali 2018. Ci aspetta una sfida davvero avvincente e appassionante dove tutto può accadere. Da una parte la squadra che forse più di ogni altra ha impressionato nei gironi preliminari, la Croazia, ridimensionata dall’ottavo di finale soffertissimo con la Danimarca risolto ai rigori, dall’altra i padroni di casa galvanizzati dall’exploit ai rigori con la Spagna e decisa a entrare nella storia nel Mondiale che si disputa davanti al pubblico amico. Di sicuro per le due squadre si tratta si un appuntamento con la storia: per la Russia sarebbe la prima volta in semifinale a un Mondiale, per la Croazia la seconda dopo il terzo posto di Francia 1998.

Ad attendere la vincente di questa sfida c’è l’Inghilterra che nel pomeriggio ha sconfitto 2-0 la Svezia nel terzo quarto di finale. Entrambe le squadre in campo stasera hanno vinto il loro ottavo di finale ai rigori: la Russia (due vittorie, una sconfitta e un pareggio finora) battendo la Spagna, la Croazia (tre vittorie e un pareggio finora) battendo la Danimarca.

19.10 La vincente affronterà l’Inghilterra in semifinale.

19.08 Brozovic fuori a sorpresa. Colpo di scena in casa Croazia.

19.06 FORMAZIONE TITOLARE RUSSIA (4-2-3-1):

Akinfeev; Fernandes, Kutepov, Sergei Ignashevich, Kudriashov; Kuziaev, Zobnin; Samedov, Golovin, Cheryshev; Dzyuba. CT: Cherchesov.

19.05 FORMAZIONE TITOLARE CROAZIA (4-2-3-1):

Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Modric; Rebic, Kramaric, Perisic; Mandzukic. CT: Dalic.

19.00 Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Russia-Croazia, quarto di finale dei Mondiali 2018.

