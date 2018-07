LIVE Pagelle Russia-Croazia, Mondiali 2018: Golovin per far sognare i suoi, Mandzukic per ricreare il ’98

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI RUSSIA-CROAZIA

Di seguito le pagelle LIVE di Russia-Croazia, incontro valevole per i quarti di finale dei Mondiali 2018. Chi vince affronterà in semifinale l’Inghilterra, che ha battuto per 2-0 la Svezia poche ore fa. La Russia cerca di arrivare dove, da Paese a sé stante, non è mai arrivata, e cioè in semifinale (vi riuscì l’Unione Sovietica nel 1966), mentre la Croazia mira decisamente a ripetere il colpo di mano del 1998, quando chiuse al terzo posto.

RUSSIA

Akinfeev, 6: Attento, non può fare neinte sul gol dell’1-1.

Fernandes, 6,5: In difesa tiene bene su Perisic, in attacco copre con valore la fascia destra, facendo soffrire i croati.

Kutepov, 5,5: Non molto nella partita.

S. Ignashevich, 6: Positivo nel primo tempo.

Kudriashov, 6: Collabora senza infamia e senza lode coi compagni nell’impostazione del gioco.

Cheryshev, 8: Subito attivo, quasi si procura subito un calcio d’angolo. Il gol del vantaggio che segna è di alta scuola, dall’enorme distanza. Non va poi lontano dal 2-0.

Kuziaev, 6: Non si vede molto, ma perlomeno non fa danni.

Zobnin, 5,5: Poche le azioni in cui si trova davvero coinvolto.

Golovin, 5.5: Non estremamente coinvolto finora.

Samedov 5,5: Appare il più delle volte in ritardo di mezzo attimo sullo svolgersi degli eventi o comunque impreciso.

Dzyuba, 6,5: Protagonista indiscusso del primo quarto d’ora russo: non tira, ma organizza il gioco d’attacco con una precisione notevole.

CT Cercesov, 6: Per essere tutti al primo quarto di finale, i suoi giocatori sono stati immessi nella partita nello spirito mentale giusto, e questo è un merito.

CROAZIA

Subasic, 6: Non ha particolari problemi fino al gol di Cheryshev, sul quale può solo guardare.

Vrsaljko, 6,5: Si presenta bene, tenendo a bada Cheryshev e contemporaneamente facendo il suo solito lavoro quando sale in avanti.

Strinic, 5,5: Poco attivo, lo si nota per l’ammonizione causata da una trattenuta ai danni di Samedov.

Lovren, 5,5: Poco in vista, e quel poco è l’ammonizione per fallo su Dzyuba.

Vida, 6,5. Molto attento, è anche bravo a liberarsi delle pressioni russe in più occasioni.

Rakitic, 6: Non molto presente, ma riesce comunque a dare un senso al gioco croato.

Modric, 5: In genere s’accende all’improvviso, ma nel corso del primo tempo l’interruttore non è stato neppure sfiorato.

Perisic, 6: Si fa vedere a sinistra.

Kramaric, 7: Si iscrive anche lui al club “non ci sono, ma quando appaio mi si nota”. Succede col gol dell’1-1, un perfetto colpo di testa sul quale Akinfeev è impotente.

Mandzukic, 6: Non inizia benissimo, mancando un buon assist di Vrsaljko. Si accende con la fuga che genera l’assist vincente per Kramaric.

Rebic, 6,5: Comincia ubriacando Kudriashov sulla linea di fondo dal lato destro: Akinfeev gli nega un miglior sviluppo dell’iniziativa. Sull’angolo ci prova di testa.

CT Dalic, 6: Riesce a impostare una squadra che regge, tutto sommato, bene.

Foto: Oleksandr Osipov – Shutterstock.com