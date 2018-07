LIVE Pagelle Brasile-Belgio, quarti Mondiali 2018: meglio i brasiliani, ma Fernandinho…

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BRASILE-BELGIO

Di seguito le pagelle LIVE dell’incontro che oppone il Brasile al Belgio nella serata di Kazan. La partita è valevole per i quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018: chi vince affronterà la Francia in semifinale, per un rematch della finale 1998 (e dei quarti del 2006) oppure per un duello tra vicini di casa che ha più di 70 precedenti.

BRASILE

Alisson, 6: Sull’incornata del suo stesso compagno Fernandinho non può nulla.

Thiago Silva, 6: Sfiora il gol al settimo minuto sugli sviluppi di un calcio d’angolo, colpendo di testa e centrando il palo.

Miranda: 5. Traballa al centro, soffre contro le incursioni del Belgio.

Marcelo: 5. Fatica a spingere sulla fascia, manca un po’ di verve.

Fagner

Coutinho

Paulinho, 6: Minaccia di ubriacare la difesa belga intorno al decimo.

Fernandinho, 4: Il gol da lui segnato è bellissimo. C’è un problema: è un autogol.

Willian: 5. No

Gabriel Jesus, 5. La punta si fa vedere poco in avanti.

Neymar, 5: Comincia bene, agendo in particolare sulla fascia sinistra. Poi va in affanno quando il Brasile va sotto, fatica a risollevare la squadra.

CT Tite, : Sceglie di partire pressando particolarmente alto, fin sulla linea difensiva belga.

BELGIO

Courtois, 6: Presente. Rimane sorpreso (come tutti, belgi e brasiliani) dalla deviazione di Thiago Silva. Lo salva il palo.

Alderweireld, 6: Forse l’unico a non soffrire la pressione iniziale belga.

Kompany

Vertonghen

Meunier

Witsel, 6: Molto attivo nei primi minuti su tutti i palloni.

De Bruyne, 6: È il primo a rendersi pericoloso nell’incontro.

Fellaini, 5,5: Un po’ nervoso fin dall’inizio, decide di assestare un colpo sulla nuca a Neymar.

Chadli, 6: Inizia con un tiro dalla distanza che va fuori non di molto.

Lukaku, 6,5: Si presenta con una brillante fuga verso l’area di rigore.

Hazard, 6: Prova il tiro sugli sviluppi dell’azione di Lukaku.

CT Martinez

Foto: AGIF / Shutterstock.com