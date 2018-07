LIVE Moto3, GP Germania 2018 in DIRETTA: Martin davanti a tutti nelle PL1. Bastianini quarto il migliore degli italiani

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del venerdì del GP di Germania 2018, nona prova del Mondiale di Moto3. Il Circus della minima cilindrata si ritrova dopo il round di Assen, assai favorevole a Jorge Martin, laureatosi nell’Università del Motociclismo e tornato in vetta al campionato davanti al nostro Marco Bezzeccchi che, purtroppo, ha concluso con uno zero sull’asfalto orange.

Sulla pista del Sachsenring, dunque, il centauro romagnolo cercherà di riscattarsi e ritrovare subito la vena perduta. Non sarà facile però. La conformazione della pista teutonica non dovrebbe favorire molto la KTM. Parlando di un tracciato in cui si è sempre in curva (10 delle 13 a sinistra) si comprendono tutte le difficoltà del caso per chi dispone della moto austriaca. Truppa italiana che però non si ferma solo a Bezzecchi ma un Enea Bastianini (Honda) pronto a centrare il bersaglio grosso e dare un bello scossone alla classifica, visto il distacco di 24 punti da Martin. Ne vedremo delle belle.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del venerdì del GP di Germania 2018, nona prova del Mondiale di Moto3: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 9.00. Buon divertimento!

9.42: Si conferma velocissimo, dunque, Martin (1’27″272) con 225 millesimi di vantaggio su McPhee e 251 su Oetll. Bastianini è quarto, il migliore degli italiani a 267 millesimi dalla vetta. Ottavo Marco Bezzecchi.

POS # RIDER GAP 1 88 J. MARTIN 1:27.272 2 17 J. MCPHEE +0.225 3 65 P. OETTL +0.251 4 33 E. BASTIANINI +0.267 5 25 R. FERNANDEZ +0.339 6 42 M. RAMIREZ +0.445 7 44 A. CANET +0.477 8 12 M. BEZZECCHI +0.575 9 19 G. RODRIGO +0.584 10 84 J. KORNFEIL +0.703

9.41: 1’27″497 per McPhee che all’ultimo giro si porta in seconda posizione.

9.40: BANDIERA A SCACCHI!

9.40: Bastianini terzo a 267 millesimi da Martin, portandosi in terza posizione.

9.40: 1’27″611 per Fernandez che ora è terzo, sfruttando il riferimento di Bezzecchi.

9.39: 1’27″298 per Martin ancora velocissimo e migliora il proprio miglior tempo.

9.38: Oettl si porta a 212 millesimi da Martin in seconda posizione mentre Bezzecchi è sesto a 549 millesimi.

9.37: 1’28″028 per Kornfeil che si porta in terza piazza ma i piloti stanno migliorando tutti in questi ultimi minuti avendo montato una gomma nuova.

9.36: 1’27″311 per Martin che abbassa il proprio limite: 568 millesimi di vantaggio su Ramirez.

9.34: 1’28″506 per Di Giannantonio che migliora e si porta in sesta piazza.

9.33: 1’28″597 per Di Giannantonio, nono nella classifica di questo turno. Il tempo di Martin sembra imbattibile.

9.30: A 10′ dalla fine, di seguito l’ordine dei tempi aggiornati:

POS # RIDER GAP 1 88 J. MARTIN 1:27.771 2 12 M. BEZZECCHI +0.406 3 8 N. BULEGA +0.546 4 84 J. KORNFEIL +0.590 5 33 E. BASTIANINI +0.671 6 71 A. SASAKI +0.750 7 17 J. MCPHEE +0.778 8 42 M. RAMIREZ +0.783 9 44 A. CANET +0.824 10 25 R. FERNANDEZ +0.850

9.27: 1’27″882 per Martin che, pur non migliorando, mette in mostra un gran passo.

9.25: 546 millesimi di ritardo per Bulega che si porta in terza piazza, confermando una buona velocità.

9.22: 1’28″399 per Bulega che si porta in quarta piazza.

9.20: Una problematica gomme che inciderà sul set-up della moto. A questo punto del turno, Martin ha già fatto vedere grandi cose sulla Honda. Ci si aspettava che la moto nipponica sarebbe andata forte e lo spagnolo lo sta confermando.

9.18: Temperature che si stanno alzando ed è un aspetto di cui dovranno tener conto i piloti.

9.17: Si è concluso questo primo run per i piloti della Moto3, rientrati ai box. Tra poco si partirà per il secondo.

9.15: Di seguito l’aggiornamento dei tempi delle prove libere 1 del GP di Germania della Moto3:

POS # RIDER GAP 1 88 J. MARTIN 1:27.771 2 12 M. BEZZECCHI +0.406 3 84 J. KORNFEIL +0.590 4 33 E. BASTIANINI +0.671 5 71 A. SASAKI +0.750 6 17 J. MCPHEE +0.778 7 25 R. FERNANDEZ +0.850 8 48 L. DALLA PORTA +1.028 9 44 A. CANET +1.047 10 14 T. ARBOLINO +1.082

9.12: Martin abbassa ancora una volta il suo tempo: 1’27″771 per l’iberico con 406 millesimi di vantaggio su Bezzecchi.

9.11: Bezzecchi si avvicina, portandosi a 0″123 da Martin. Bastianini risale la china (4°) a 601 millesimi.

9.09: Di Giannantonio si porta in quarta posizione a 761 millesimi mentre Arbolino e Dalla Porta chiudono la top10.

9.08: Bulega si porta in sesta piazza a 1″270 dal tempo di Martin, che già da ora ha iniziato a martellare.

9.06: Si abbassano decisamente i tempi: 1’28″205 per Martin con 500 millesimi su Bezzecchi e con 1″011 su Canet.

9.04: 1’30″233 per Canet che si porta in vetta ma arriva subito Martin che in 1’30″025 fissa il nuovo limite. Terzo crono per il nostro Bezzecchi a 405 millesimi dalla vetta.

9.03: 1’31″020 per Oettl è il primo ad ottenere in questo turno.

9.00: Comincia il turno delle PL1.

8.57: 3′ all’inizio del turno della Moto3!

8.53: 15°C al momento in circuito. Temperature non altissime quindi ma ideali per girare e trovare il set-up. C’è comunque il sole.

8.48: Sarà un primo turno di apprendistato per i piloti della minima cilindrata. La pista, giro dopo giro, si gommerà e i tempi si abbasseranno.

8.45: 15′ all’inizio delle PL1 della Moto3!

8.41: Giusto tributare un pensiero a Daniel Pedrosa: 54 gare vinte in carriera nel Motomondiale, 31 in MotoGP, 153 podi e 3 Mondiali in bacheca. Queste alcune delle cifre del pilota spagnolo che, ieri, ha annunciato il proprio ritiro dalle corse.

8.38: Un circuito particolare quello tedesco: 13 curve di cui 10 a sinistra, lungo il quale il pilota è quasi sempre in piega da un lato in particolare. Sarà importante a maggior ragione lo sfruttamento degli pneumatici per evitare di arrivare a fine gare con gli pneumatici eccessivamente degradati.

8.36: Vedremo di cosa sarà capace Bastianini. In teoria questo circuito dovrebbe adattarsi meglio alla Honda che alla KTM. Il romagnolo, vincitore a Barcellona e terzo ad Assen, vuol centrare obiettivi importanti in questo round che rappresenta il giro di boa di tutta la stagione.

8.33: A Martin spetta ancora una volta il ruolo del favorito, avendo vinto 4 GP in quest’annata ed essendo il pilota, come prestazione pura, migliore sul giro secco. Vedremo se questi equilibri si confermeranno anche sul tracciato del Sachsenring.

8.31: Sarà un confronto, quindi, ancora Italia-Spagna, tutto da vivere.

8.28: Situazione di classifica che vede dunque in vetta Martin con 105 punti, 2 lunghezze di vantaggio su Bezzecchi e 14 sul nostro Fabio Di Giannantonio. Italia che si fa vedere ai piani alti anche con Enea Bastianini, distante 21 punti dal leader.

8.26: Dopo l’appuntamento di Assen (Olanda), che ha sorriso a Jorge Martin, il Circus delle due ruote torna ad esibirsi sull’asfalto tedesco e la truppa italiana guidata da Marco Bezzecchi vorrà riscattarsi, ricordando la caduta del pilota romagnolo nell’ultima gara.

8.25: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo turno di prove libere del GP di Germania 2018, nona prova del Mondiale di Moto3.

