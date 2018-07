LIVE Italia-Ungheria, Europei pallanuoto in DIRETTA: 12-5, un Settebello da favola vince il girone!

Buonasera e benvenuti alla diretta live di Italia-Ungheria: anche per il Settebello è arrivato il momento della verità agli Europei di pallanuoto in corso a Barcellona. La sfida, in programma alle ore 20.30, designerà la squadra che vincerà il Gruppo A, posizione che assicura il passaggio diretto ai quarti di finale del 24 luglio, evitando gli ottavi, concedendo due giorni di riposo in più e portando così ad evitare le prime degli altri raggruppamenti fino alle semifinali.

Gli azzurri all'esordio hanno battuto per 14-1 la Germania, mentre l'Ungheria ha superato per 12-5 la Georgia. Appuntamento alle 20.30, la diretta live testuale di OA Sport inizierà qualche minuto prima. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale integrale in tempo reale!













21.40 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

21.38 E’ FINITA! L’Italia demolisce 12-5 l’Ungheria! Una partita straordinaria! Voliamo ai quarti di finale e, al 99%, Serbia e Croazia non saranno sulla nostra strada fino ad una eventuale finale.

-16″ Palo di Presciutti in superiorità numerica. Attenzione, si scatena una mezza rissa in acqua.

-52″ Angyal accorcia in superiorità numerica. 12-5.

-1’33” ANCORAAAAA!!! Italia incontenibileeeee! Altra controfuga, Echenique serve Fondelli e non sbaglia! 12-4!

-2’16” Esce la conclusione di Kovacs. Controfuga dell’Italia e Figlioli non perdona! 11-4, stiamo dilagando!

-3’17” DEL LUNGOOOOO!!! Controfuga ungherese, Batori a tu per tu col portiere azzurro, ma non si passa! E’ un fenomeno!

-3’50” Del Lungo fenomenale, para il tiro di Batori in superiorità numerica.

-4’34” LA CHIUDIAMOOOOOOOOOO!!! CONTROFUGA LETALEEEEEEEE!!! Di Fulvio non sbaglia, 10-4! E’ fatta!

-4’41” CHE DIFESAAAAAAAAA!!! L’Ungheria non riesce neanche a tirare!

-5’36” Palo di Gallo dalla distanza, ma il tempo passa.

-6’26” Miracolo di Nagy su Bodegas e poi su Di Fulvio.

-7’12” Ottima difesa dell’Italia, che riparte.

-7’30” Molina ci prova dalla distanza, respinge Nagy.

21.25 Di Fulvio vince facilmente anche il quarto sprint. Ultimi 8 minuti.

21.22 Termina il terzo quarto. Italia-Ungheria 9-4. Dopo una serie di parate eccezionali di Del Lungo, il Settebello è tornato a sbloccarsi anche in attacco. 5 gol di scarto sono tanti, ma non bisogna distrarsi negli ultimi 8 minuti.

-27″ Esce la conclusione di Vamos.

-48″ GOOOOOOOOLLL!! PESANTISSIMOOOOOOOO!!! 9-4! Missile di Di Fulvio, Nagy non può farci niente!

-2’00” Traversa di Erdelyi in superiorità numerica.

-2’42” Nagy blocca la conclusione di Molina.

-2’48” Espulsione definitiva per Velotto e Zalanki.

-3’32” FINALMENTEEEEEEEE!!! GOOOOOLL!!! Allo scadere di una superiorità numerica non giocata bene, Gallo l’ha messa col mancino all’incrocio dei pali! 8-4.

-4’04” Ancora Del Lungo! Neutralizzata una superiorità dei magiari. Il nostro portiere è monumentale.

-4’48” Controfuga, Nagy stoppa la conclusione di Presciutti.

-4’58” Ora grande anticipo difensivo di Renzuto.

-5’15” Niente da fare, fallo in attacco dell’Italia.

-5’34” Altro miracolo di Del Lungo su Bedo. Ci sta tenendo a galla. Time-out di Campagna, l’Italia si è addormentata.

-5’58” Intercettato il tiro di Figlioli. Il Settebello si è inceppato.

-6’16” Traversa di Bedo.

-6’49” Nagy sta iniziando a parare tutto. Super intervento su Echenique.

-7’15” Miracolo di Del Lungo a tu per tu con Bedo. Parata importantissima.

-7’35” Passaggio troppo corto per Bodegas.

21.09 Di Fulvio vince il terzo sprint per l’Italia.

21.03 Termina il secondo quarto. Italia-Ungheria 7-4. Da 6-0 a 7-4, il Settebello ha abbassato la tensione.

-23″ Finta di Echenique, poi il tiro termina alto.

Time-out Campagna, arrabbiatissimo.

-43″ Ancora Manhercz. 7-4, partita completamente riaperta.

21.00 Espulsione per Bertoli e time-out Ungheria. I magiari possono riaprire tutto.

-1’48” Attenzione, si sta svegliando l’Ungheria. Manhercz accorcia le distanze, 7-3. Gli azzurri si stanno rilassando troppo.

-2’50” Ottimo scherma dell’Italia in superiorità numerica, ma Nagy si esalta sul tiro ravvicinato di Bodegas.

-3’32” Nagy blocca una scontata palombella di Figlioli.

-4’05” Erdelyi a segno con l’uomo in più, 7-2.

-4’23” Scadono i 30 secondi e l’Italia non tira, poi espulso Di Fulvio.

-5’26” VELOTTO! L’Italia non perdona con l’uomo in più! 7-1, teniamo l’Ungheria a -6!

-6’07” Si sblocca l’Ungheria in superiorità numerica con un bolide di Batori, Del Lungo l’ha toccata, senza evitare il gol. 6-1.

-7’31” PAZZESCOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Missile dalla distanza di Figlioli, Nagy e sotto bombardamento continuo! 6-0! Stiamo demolendo l’Ungheria…

20.48 Termina il primo tempo. Italia-Ungheria 5-0. E’ tutto vero.

-12″ NON SVEGLIATECIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! 5-0!!!!!!!!!!!! Assist prelibato di Fondelli, Bodegas raccoglie al centro, si gira e firma la doppietta personale! CINQUE A ZERO!

-36″ Italia super, neutralizza un’altra superiorità all’Ungheria! Difesa di ferro!

-1’13” ANCORAAAAAAAAAAAAA!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!! Renzuto Iodice, che sassata con l’uomo in più! 4-0, è un Settebello da sogno!

-1’55” Altra difesa straordinaria dell’Italia.

-2’12” Parata di Del Lungo su Zalanki.

-2’30” GOOOOOOOOOOOOOOO!!! GOOOOOOLLL!!! Gallo da posizione defilata, Nagy non è perfetto. 3-0 pesantissimo!

-2’59” Superiorità dell’Italia, tiro dalla distanza di Echenique. Nagy si supera.

-3’26” Ungheria con l’uomo in più, parata di Di Fulvio.

-4’03” ANCORA GOOOOOOOOOOLLL!!! Molina raccoglie un assist al bacio di Figlioli e firma il 2-0!

-4’30” Ottima difesa di Di Fulvio, bene l’Italia in inferiorità numerica.

-5’11” GOOOOOOLLL!!! Bodegas! Si guadagna l’espulsione. Poi assist veloce di Di Fulvio e ancora Bodegas va a segno a due passi da Nagy!

-6’24” Ottima parata di Del Lungo sul tiro di Batori.

-7’08” Fallo in attacco dell’Ungheria.

-7’32” Prima superiorità numerica, Bodegas da distanza ravvicinata, para Nagy.

Iniziata la partita, l’Italia vince il primo sprint.

20.30 L’Italia dovrà fare i conti con il portierone Nagy, uno dei migliori al mondo.

20.24 Inni nazionali.

20.22 In palio un fondamentale primo posto nel girone A. La prima, infatti, non solo accederà direttamente ai quarti di finale, ma eviterà anche Croazia e Serbia fino alla finale…

