LIVE Italia-Olanda, Mondiali hockey prato in DIRETTA 0-0: sfida impossibile a cuor leggero per le azzurre

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, terzo ed ultimo incontro della fase a gironi per quanto riguarda la nazionale femminile di hockey su prato ai Mondiali di Londra. Sfida da affrontare a cuor leggero per le azzurre, che hanno già agguantato ufficialmente la seconda piazza nella Pool A con le clamorose vittorie con Cina e Corea del Sud. Praticamente impossibile sovvertire il pronostico oggi: Tiddi e compagne affrontano la nazionale campionessa in carica della manifestazione e vice campionessa olimpica a Rio, numero uno del ranking mondiale. Le Orange hanno iniziato alla grande questo torneo, siglando 14 reti e subendone solo una nei primi due incontri.

Appuntamento alle 14.00, la diretta live testuale di OA Sport inizierà qualche minuto prima. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale integrale in tempo reale!













13.51 Nella prima partita di giornata c’è stato un pareggio tra Corea del Sud e Cina: passano il turno le coreane per differenza reti (pesa sul passivo delle cinesi il 3-0 con l’Italia).

13.50

13.48 Tutto pronto per Italia-Olanda: a Londra le azzurre sfidano le numero uno al mondo. Dieci minuti al fischio d’inizio.