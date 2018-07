LIVE Italia-Georgia, Europei pallanuoto in DIRETTA: Settebello già certo del primo posto

Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Georgia-Italia: per il Settebello si tratta soltanto di un allenamento, in quanto ci ha pensato il sorprendente pareggio tra Germania ed Ungheria per 4-4, giunto in mattinata, a certificare il primo posto nel Girone A agli Europei di pallanuoto in corso a Barcellona.

La sfida, in programma alle ore 15.30, sarà l’ultima prima dell’inizio della fase ad eliminazione diretta: il passaggio diretto ai quarti di finale del 24 luglio, evitando gli ottavi, concederà agli azzurri due giorni di riposo in più e li porterà così ad evitare le prime degli altri raggruppamenti fino alle semifinali.

Gli azzurri all’esordio hanno battuto per 14-1 la Germania, poi hanno superato l’Ungheria per 12-5. Appuntamento alle 15.30, la diretta live testuale di OA Sport inizierà qualche minuto prima. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale integrale in tempo reale! (Foto: katacarix / Shutterstock.com)













