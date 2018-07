LIVE Italia-Francia, Europei hockey pista in DIRETTA: azzurri in cerca del podio contro i fratelli Di Benedetto

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Francia, finale per il terzo posto degli Europei 2018 di hockey su pista a La Coruna, in Spagna. Gli azzurri sono reduci dalla sconfitta in semifinale contro il Portogallo, ormai tabù per l’Italia, e sfideranno la compagine transalpina oggi, domenica 22 luglio, per salire sul podio continentale per la terza volta consecutiva e dar seguito ad una tradizione decisamente importante per i colori italiani in questa disciplina. Il ct Massimo Mariotti schiererà i suoi uomini migliori per raggiungere l’obiettivo e si affiderà ancora al senso del gol di Alessandro Verona, bomber azzurro, che sarà affiancato da Giulio Cocco e Andrea Malagoli, con cui compone il tridente del Lodi. Accanto a loro ci saranno anche Marco Pagnini e Federico Ambrosio, a cui si aggiungono il difensore goleador Davide Banini, l’esperto Domenico Illuzzi e il portiere Riccardo Gnata, ieri autore di diverse parate importanti. Sul fronte opposto, però, i fratelli Bruno e Carlo Di Benedetto, di chiare origini italiane, rappresentano due elementi di grande talento e proveranno a creare problemi alla difesa azzurra. Seguite con noi, a partire dalle ore 17.00, le emozioni del match tra Italia e Francia minuto per minuto attraverso la nostra DIRETTA LIVE. Buon divertimento con OA Sport!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

16.52 Il ct Mariotti, dal canto suo, punterà sul suo bomber Alessandro Verona e sul talento di Giulio Cocco, Andrea Malagoli, Davide Banini e Marco Pagnini per portare a casa un prezioso terzo posto.

16.43 La Francia farà leva sul talento di Carlo e Bruno Di Benedetto, entrambi di origini italiane, che proveranno a creare insidie all’Italia e a strapparle in podio.

16.35 L’Italia è reduce dalla sconfitta in semifinale con il Portogallo ed ora si gioca il podio contro i transalpini, battuti dai padroni di casa della Spagna.

16.30 Bentrovati per la DIRETTA LIVE del match tra Italia e Francia, finale per il terzo posto degli Europei 2018 di hockey su pista.



mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Cattini / CERH