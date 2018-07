LIVE Ginnastica, Campionati Italiani 2018 in DIRETTA: Elisa Iorio sfida Giorgia Villa, Meneghini ci prova. All-around stellare verso gli Europei

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di ginnastica artistica. Alla Play Hall di Riccione si assegna il tricolore nel concorso generale individuale femminile: spazio all’all-around, valido anche come qualificazione alle Finali di Specialità di domenica. Le migliori atlete del nostro Paese sono pronte a darsi battaglia per la conquista del titolo attualmente detenuto da Elisa Iorio.

La giovane classe 2003 è ancora la grande favorita della vigilia, pronta a un duello stellare sui quattro attrezzi con Giorgia Villa. Elisa Meneghini proverà a inserirsi nella lotta tra i due fenomeni del futuro, la Mini ha le carte in tavola per essere competitiva sui quattro attrezzi. Lara Mori si impegnerà invece soltanto su trave e corpo libero, proveranno a essere protagoniste anche Giada Grisetti, Martina Maggio, Caterina Cereghetti e Francesca Noemi Linari che sono in lotta per un body azzurro agli ormai imminenti Europei di Glasgow.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.30. Buon divertimento a tutti.













