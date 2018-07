LIVE F1, GP Ungheria 2018 in DIRETTA: a che ora inizia la gara e come vederla in tv gratis e in chiaro

Oggi domenica 29 luglio si corre il GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1 e ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Si preannuncia grande spettacolo all’Hungaroring dove splenderà un sole cocente e dove si registreranno temperature cocenti a differenza di quanto visto in qualifica dopo un temporale ha rimescolato le carte in tavola e ha complicato i piani della Ferrari.

Le Rosse erano le grandi favorite della vigilia ma la pioggia le ha relegate in seconda fila alle spalle della Mercedes che così scatteranno da una posizione privilegiata su un circuito in cui è davvero difficile sorpassare. Lewis Hamilton partirà dalla pole position e proverà a imprimere subito il suo ritmo affiancato dal compagno di squadra Valtteri Bottas mentre Sebastian Vettel cercherà di mettere in scena una grande rimonta dalla quarta piazza, preceduto anche da Kimi Raikkonen: il Cavallino Rampante deve inventarsi una vera e propria magia, il tedesco ha bisogno di un pronto riscatto dopo l’errore commesso in Germania e deve evitare che il Campione del Mondo scappi via in classifica generale.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l'orario d'inizio del GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1.

DOMENICA 29 LUGLIO:

15.10 GP Ungheria 2018 – Gara

GP UNGHERIA 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 dalle ore 21.15.

Previste le repliche su Sky Sport F1 alle ore 18.00, 20.30, 23.00 e nel rullo notturno.













