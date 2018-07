LIVE Europei pallanuoto, Italia-Germania in DIRETTA: Settebello per una partenza sprint

Buonasera e benvenuti alla diretta live di Italia-Germania: si alza il sipario anche sul torneo maschile agli Europei di pallanuoto, scende in vasca il Settebello. Il primo match non rappresenta un ostacolo insormontabile: di fronte, questa sera alle ore 20.30, a Barcellona, gli azzurri avranno di fronte la Germania. Non sarà il primo incontro stagionale tra le due selezioni. Il 16 febbraio a Palermo infatti nella prima delle tre sfide del girone di qualificazione alla Super Final di Europa Cup, azzurri e teutonici si sono incontrati e l’Italia si affermò con un nettissimo 16-4. Il miglior marcatore quella sera fu Figlioli, che mise a referto un poker di reti.

La sfida di questa sera rappresenta per l’Italia il giusto modo per rompere il ghiaccio nella competizione in vista della sfida di mercoledì contro l’Ungheria, che metterà in palio il primo posto nel raggruppamento, che significa accesso diretto ai quarti di finale e due giorni in più di riposo. Appuntamento alle 20.30, la diretta live testuale di OA Sport inizierà qualche minuto prima. Buon divertimento! (Foto: Renzo Brico)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA