LIVE Belgio-Giappone, Mondiali 2018 in DIRETTA. Il Giappone si illude e il Belgio rimonta: 3-2 e i Diavoli Rossi affronteranno il Brasile nei quarti

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Belgio-Giappone, sesto degli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Le due squadre si sfidano per un posto nei quarti di finale dove affronteranno il Brasile. I Diavoli Rossi partono con tutti i favori del pronostico, hanno espresso un grande gioco nella fase a gironi, chiudendo a punteggio pieno grazie al successo sull’Inghilterra ma non devono sottovalutare i nipponici, avversario molto ostico in grado di battere la Polonia e fermare sul pari il Senegal.

Hazard e compagni cercheranno di andare all’assalto con il loro gioco offensivo e di mettere in difficoltà la squadra giapponese che proverà a rispondere con la velocità e l’organizzazione di gioco. Si preannuncia una partita molto divertente in cui può succedere di tutto.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Belgio-Giappone, ottavo di finale dei Mondiali 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.00. Buon divertimento a tutti.













21.55: Auguriamo una buona serata a tutti coloro che ci hanno seguito e appuntamento a domani per gli ultimi due ottavi di finale, Svezia-Svizzera e Inghilterra-Colombia.

21.55: Abbiamo assistito ad una partita folle! Secondo tempo incredibile. Giappone avanti 2-0 e in sicurezza ma il Belgio, nonostante tante lacune, riesce a rimontare e passa il turno. Sarà Belgio-Brasile nei quarti

95′ E’ FINITA!!! La Rimonta del Belgio!!! Fellaini e Chadli sono entrati ed hanno cambiato la partita. Da 2-0 a 2-3

94′ Incredibile nel finale. Giappone tutto avanti e il Belgio ne approfitta con un contropiede micidiale!!! De Bruyne sulla destra mette in mezzo, velo di Lukako e Chadli solissimo in area mette in rete da due passi

94′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! CHADLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!

93′ Che botta di Honda da 35 metri, Courtois devia in corner

92′ Punizione dalla tre quarti per il Giappone

89′ Cross da sinistrao di Nagatomo, Alderweireld devia involontariamente e Courtois mette in corner in tuffo. 4′ di recupero

87′ Tiro da fuori di Vertonghen, Kawashima respinge

85′ KAWASHIMA!!!! Prima respinge un colpo di testa non irresistibile di Chadli che poi riprende e crossa perfetto sulla testa di Lukaku e il portiere giapponese compie un miracolo deviando in corner. Stavolta Lukaku era stato perfetto

84′ Kagawa in profondità per Honda che spostato sulla destra viene contrato dalla difesa del Belgio sulla conclusione ravvicinata. Corner Giappone

82′ Meglio il Giappone in questa fase, il Belgio sta tirando il fiato

80′ Entrano Honda e Yamaguchi per Shibasaki e Haraguchi nel Giappone

79′ Doppio corner per il Belgio senza esito

78′ Cross di Chadli da sinistra per la testa di Lukaku che ancora una volta non è preciso. Serata negativa dell’attaccante belga per ora

77′ Squadre allungate, il Giappone in contropiede può fare male ad una difesa sfilacciata del Belgio

76′ Adesso il Belgio rallenta il ritmo e aspetta il momento giusto per piazzare la zampata

75′ Belgio pasticcione dietro! Inui riceve palla e ha l’occasione per riportare avanti i giapponesi ma viene murato al momento della conclusione dalla difesa belga

73′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL!!! FELLAINIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! Cross meraviglioso di Hazard sulla sinistra e testa di Fellaini che anticipa tutta la difesa giapponese per il 2-2!!!!

72′ Destro di De Bruyne dal limite e deviazione in corner di Shoji

71′ Nagatomo instancabile se ne va sulla sinistra e mette al centro ma Alderweireld mette in corner

69′ GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!! 1-2 Segna il Belgio!!!! Sugli sviluppi di corner un rinvio sballato di Yoshida arriva sulla testa di Vertonghen che indovina un pallonetto imprendibile per Kawashima

68′ Cross rasoterra da destra di Meunier, Lukako devia al volo ma Yoshida respinge

66′ Il Belgio non si è ancora ripreso. Non riesce a mettere in difficoltà i giapponesi, ora anche il tempo inizia a scarseggiare

65′ Nel Belgio entrano Chadli e Fellaini per Carrasco e Mertens

64′ Volata sulla destra di Sakai e cross al centro, Courtois respinge e Haraguchi non centra la porta in corsa

63′ Penetrazione di Hazard che ancora una volta sbaglia l’ultimo passaggio

62′ Manovra avvolgente del Belgio, cross da destra di Mertens, testa di Lukaku che non colpisce bene di testa e mette fuori di poco

61′ Prova a salire il Belgio ma il Giappone non lascia spazi

58′ Il Belgio adesso soffre, subisce il contropiede di Haraguchi. Deve riordinare le idee la squadra belga. Serve forse un cambio. Corner per il Giappone

57′ Ogni volta che Hazard prende palla si trova due giapponesi addosso e il Belgio adesso sta facendo fatica

56′ Conclusione di Carrasco da limite alto

54′ In questo momento il Giappone è padrone del campo, il Belgio deve reagire

53′ Il Belgio ha il tempo per rientrare in gara ma in questo momento sta pagando anche dal punto di vista psicologico

51′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL!!! Inuiiiiii!!! Una botta da fuori area che non lascia scampo a Courtois!!!! Adesso si fa durissima per il Belgio!

49′ PALO DI HAZARD! Reagisce il Belgio, Mertens mette in mezzo per l’incursione di Hazard: destro e èalo con Kawashima battuto!

47″ GOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! GIAPPONE IN VANTAGGIO!!! Palla in profondità per Haraguchi che entra in area si ferma un attimo e di destro in diagonale batte Courtois

46′ Inizia il secondo tempo

21.01: Tutto pronto per l’inizio della ripresa. Si riparte dallo 0-0 del primo tempo. Non ci sono cambi

45′ Si chiude il primo tempo. Belgio-Giappone 0-0

45′ Conclusione debole di Mertens da fuori area Kawashima para senza problemi

44′ Cross rasoterra da sinistra di Nagatomo, Osako devia quasi involontariamente e Courtouis si lascia sfuggire un pallone tutt’altro che velenoso salvandosi sulla linea

40′ Cross da sinistra di Carrasco per Meunier ma Nagatomo di testa anticipa

39′ Giallo per Shibasaki per fallo da dietro su Hazard

37′ Corner senza esito per il Belgio

35′ Il Giappone perde palla sulla sua tre quarti, Hazard riceve ma Yoshida respinge la conclusione del giocatore del Chelsea, poi riprende Witsel e conclude alto

33′ Il Giappone ha ripreso a macinare gioco dopo 10′ di difficoltà ma non trova sbocchi

30′ Cross da sinistra di Nagatomo al termine di una lunga azione giapponese, testa di Inui debole e Courtois para senza problemi

28′ E’ assedio del Belgio. Kompany su un cross di Carrasco arriva leggermente in ritardo

26′ Diagonale di Hazard molto potente dalla sinistra, respinge Kawashima

26′ Ancora una ripartenza di Hazard, palla a De Bruyne che non conclude

25′ Grandissima occasione per il Belgio! Cross da destra di Mertens per Lukaku che anticipa Yoshida che riesce con una piccola spinta a sbilanciare l’attaccante avvversario, il quale non riesce a concludere a rete da pochi passi

23′ Cresce il Belgio ma sta sbagliando molto in rifinitura

20′ Mertens in profondità per Lukaku che controlla, si gira e conclude a rete ma Nagatomo devia in corner

16′ Torre di Meunier per Lukaku che combatte a centro area in mezzo a due avversarie e conclude fuori ma c’è deviazione

15′ Conclusione da fuori di Witsel deviata in corner da un difensore giapponese

14′ Break di Hazard in mezzo a quattro uomini ma la difesa del Giappone si ricompone e stoppa l’azione offensiva del Belgio

12′ Adesso i ritmi sono più rallentati. Il Giappone cerca di mantenere il possesso palla, il Belgio non pressa

10′ De Bryune prova a servire in profondità Mertens ma l’attaccante del Napoli non riesce ad arrivare sul pallone

9′ Cross da sinistra di Inui e Kompany riesce ad anticipare in extremis gli attaccanti nipponici ma è un buon Giappone

6′ Ritmo piuttosto elevato ma al momento i due attacchi non riescono a sfondare. Più pimpante il Giappone

4′ Palla filtrante di Meunier ma la difesa del Giappone rinvia

2′ Subito Giappone pericoloso! Controllo al limite di Kagawa e conclusione di sinistro non potentissima fuori di poco

1′ Iniziata la partita

19.58: Tutto pronto per l’inizio del match

19.54: Squadre in campo per gli inni nazionali

19.50: Anche nel Giappone tanti cambiamenti rispetto alla sfida persa con la Polonia. Torna in campo Inui e Osako come punta centrale

19.45: Wilmots torna ovviamente ad affidarsi alla formazione titolare dopo il largo utilizzo delle riserve nella sfida contro l’Inghilterra. C’è Kompany centrale in difesa

19.40: Questa la formazione ufficiale del Belgio: Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco; Mertens, E. Hazard; Lukaku. All. Martinez.

19.35: Ecco la formazione del Giappone: Kawashima; Sakai, Yoshida, Goji, Nagatomo; Shibazaki, Hasebe; Haraguchi, Kagawa, Inui; Osako. All. Nishino

19.32: Il Giappone ha iniziato alla grande il suo Mondiale battendo 2-1 la Colombia, poi il rocambolesco pareggio 2-2 con il Senegal e la sconfitta 1-0 indolore con la Polonia

19.30: Il Belgio ha vinto le tre sfide sin qui disputate, 3-0 con Panama, 5-2 con la Tunisia e 1-0 con l’Inghilterra

19.25: Buona serata agli appassionati di calcio. E’ il sesto degli ottavi di finale in programma in Russia quello che va in scena stasera tra Belgio e Giappone