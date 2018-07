Lewis Hamilton, GP Ungheria 2018: “La pioggia mi ha dato una mano, domani proveremo a tenere dietro le Rosse”

Tutto sembra girare nella direzione di Lewis Hamilton. Dopo l’inaspettato e rocambolesco Gran Premio di Germania, il campione del mondo in carica si trova in mano anche la pole position dell’Hungaroring. Dopo tre turni di prove libere nelle quali aveva passato più tempo a lottare con la propria Mercedes per tenerla in pista, l’inglese sembrava destinato a rincorrere nelle qualifiche del Gran Premio di Ungheria. Per sua fortuna, invece, è arrivata la pioggia, davvero copiosa, e ha annullato il margine che accusava nei confronti della Ferrari. Il leader della classifica generale domani partirà davanti a tutti e potrà giovarsi della posizione su una pista nella quale sorpassare è assolutamente complicato.

Le parole del quattro volte iridato non nascondono la sua gioia: “Per il team questa prima fila è davvero grandiosa quanto inattesa – esordisce Hamilton nel corso dell’intervista post-qualifiche sul traguardo, oggi condotta dall’ex pilota inglese Paul Di Resta – Nel corso del weekend la Ferrari si era sempre dimostrata più veloce, per cui non mi aspettavo tanto. Per mia fortuna è arrivata la pioggia ed è cambiato tutto. Devo dire che ci è andata bene”.

Conquistare un risultato simile, tuttavia, non è stato semplice: “Le condizioni erano davvero complicate ed insidiose. All’inizio della sessione si può dire che fossero accettabili, ma poi via via sono andate sempre peggio. Non era semplice capire la giusta aderenza nelle varie curve, per cui bisognava guidare sulle punte, come se fossimo in un balletto. L’importante era non commettere errori, non fare danni, e giocarsela come sulle montagne russe”.

Il momento è davvero propizio per l’inglese e proverà a sfruttarlo anche domani in gara: “Sicuramente scatto da una posizione ottima, ma dovremo fare ancora tanto, sia io sia il team. Dovremo lavorare al meglio per tenere dietro le Ferrari che, sull’asciutto, sembrano le migliori”.

