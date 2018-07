Lewis Hamilton, GP Ungheria 2018: “Giornata bellissima, sono punti bonus. Contento per le ultime vittorie”

Lewis Hamilton ha vinto il GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes si è letteralmente scatenato all’Hungaroring, ha dominato la gara dall’inizio alla fine con una prestazione eccezionale: il britannico ha sfruttato al meglio la pole position conquistata ieri sulla pioggia e oggi sull’asciutto ha controllato la situazione visto che la Ferrari non è riuscita mai ad attaccarlo. Il Campione del Mondo ora può vantare 24 punti di vantaggio sul tedesco e si può rilassare durante la pausa estiva.

Lewis Hamilton era raggiante al traguardo e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nella consueta intervista in pista: “Questa è una giornata bellissima, il nostro lavoro è stato straordinario. Sapevamo che la Ferrari sarebbe stata veloce e questi punti per noi sono un bonus in fondo a una giornata davvero dura, dura come sarà tutto il Mondiale. Questa gara è stata difficile per il caldo, ho dovuto gestire il passo e negli ultimi giri ho iniziato a sentire la fatica anche sotto il profilo fisico. Ringrazio tutta la squadra per l’eccellente lavoro svolto.

Cosa farò in vacanza? Non mi piace stare in spiaggia, farò tante attività e mi preparerò per la seconda parte di stagione. Sono molto contento per come siamo stati forti nelle ultime gare e sono contento per lo sforzo profuso dal mio team, loro meritano davvero una pausa“.













FOTOCATTAGNI