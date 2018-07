Kimi Raikkonen, GP Gran Bretagna 2018: “Non sono soddisfatto. Potevo fare la pole”

“Non sono soddisfatto. Avevo tutti gli strumenti per fare la pole“. Così Kimi Raikkonen ha commentato il terzo posto nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna. “Il primo tentativo è andato bene, poi ho fatto un bloccaggio e ho perso tempo“.

L’obiettivo per domani è comunque lottare per la gara. “Penso che la macchina sia buona e lo sarà anche domani. Ma dovremo gestire bene le gomme in gara”.













