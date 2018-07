Kimi Raikkonen, GP Gran Bretagna 2018: “Ho preso Hamilton, errore mio. Ho lottato, senza l’errore potevo fare meglio”

Kimi Raikkonen è stato uno dei grandi protagonisti del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha toccato Lewis Hamilton nel corso del primo giro, poi ha subito una penalità di 10 secondi, ha ricostruito la sua gara e con un bel sorpasso su Bottas è riuscito a conquistare il terzo posto alle spalle del vincitore Sebastian Vettel e proprio di Hamilton.

Il finlandese è risultato rammaricato nelle consuete dichiarazioni post gara per l’episodio capitato e ha così commentato il contatto con il Campione del Mondo: “Ho avuto un bloccaggio e ho finito per prendere Hamilton, lui per colpa mia si è girato. L’errore è stato mio, va bene così, meritavo la penalità. L’ho presa e subito sono tornato a lottare, va bene lo stesso. Senza l’errore e la penalità la gara sarebbe andata ancora meglio, ho fatto tutto il possibile, ci possono pure essere visioni diverse per quel che ho fatto, ma è andata così”.













FOTOCATTAGNI