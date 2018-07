F1, Sebastian Vettel: Campione vero, Leone indomabile in casa Hamilton. Serve questo pilota per vincere il Mondiale!

Un Campione vero, un highlander indomabile, un Leone indemoniato contro tutto e tutti, nella foresta inglese, nella tana del nemico, nell’ambiente più impervio. Questo è Sebastian Vettel, un’icona indiscutibile che ha tirato fuori gli artigli in un momento cruciale della stagione, che ha piazzato la zampata quando meno te lo aspettavi, che con assoluta personalità ha saputo conquistare una vittoria pesantissima grazie alla quale allunga in classifica generale: ora ha otto punti di vantaggio su Lewis Hamilton quando siamo praticamente al giro di boa del Mondiale.

Dove non doveva esserci storia, dove sulla carta non c’erano nemmeno i margini per combattere, dove arrivare sul terzo gradino del podio sembrava l’obiettivo più plausibile, dove si doveva soltanto assistere da lontanissimi allo show dominante della Mercedes, dove la Ferrari si sarebbe dovuta accontentare. Il GP di Gran Bretagna sembrava già assegnato in partenza ma gli uomini in Rosso non si sono mai arresi, non si sono presentati a Silverstone con la bandiera bianca ammainata, hanno voluto spaventare le Frecce d’Argento nel loro feudo prediletto dove hanno sempre trionfato in era power unit, hanno messo pressione fin dal venerdì di prove libere, in qualifiche hanno ruggito e poi in gara il capolavoro finale che ha minato tutte le certezze dei grandi rivali.

Quella ottenuta in uno dei grandi templi dell’automobilismo è una vittoria assolutamente di squadra ma il sigillo di Sebastian Vettel è indelebile. Il tedesco ci ha creduto fin dal semaforo verde: ha spaventato il suo grande rivale che infatti ha sbagliato partenza scattando dalla pole position e lo ha sorpassato, poi in maniera intelligente si è fermato ai box quando era in testa e ha piazzato una memorabile stoccata a cinque giri dal termine con una manovra indelebile su Valtteri Bottas che gli ha consegnato un successo eccezionale. Dopo gli errori visti in Francia (contatto proprio col finlandese al via) e in Austria (ostruzione su Sainz in qualifica), oggi Vettel ha dimostrato di essere un Campione indiscutibile che può incantare da un momento all’altro e che sta facendo sognare Maranello e tutti i tifosi della Rossa.

Il teutonico ha superato brillantemente il micidiale trittico ed è pronto a volare a casa sua: tra due settimane GP di Germania a Hockenheim, dove vorrà regalare una gioia al proprio pubblico e piazzare uno strappo importante. Classe, talento e soprattutto tanta convinzione nei propri mezzi e nella squadra. Oggi è stato monumentale, questo è il Seb che serve per riportare il Mondiale in Italia!