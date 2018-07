Kimi Raikkonen, GP Austria 2018: “La macchina andava alla grande, la gara l’ho persa al via…”

Kimi Raikkonen mastica amaro dopo il secondo posto nel Gran Premio di Austria 2018 di Formula Uno, perchè il finlandese ha cullato fino alla fine il sogno di poter vincere la gara del Red Bull Ring. Il successo, invece, è andato a Max Verstappen, anche se il campione del mondo 2007 ci ha provato fino in fondo. “Sono arrivato vicino a Verstappen, spingendo al massimo, ma non penso che sarei potuto andare a vincere se ci fosse stato ancora qualche giro in più – ammette “Ice Man” nel corso della conferenza stampa post-gara – Non voglio pensare al fatto che non ho vinto preferisco pensare che siamo arrivati entrambi sul podio e, quindi, abbiamo portato punti pesanti alla squadra per quanto riguarda il Mondiale costruttori. Abbiamo approfittato della giornata disastrosa della Mercedes, per cui guardiamo il bicchiere mezzo pieno”.

La gara di Raikkonen ha vissuto diversi momenti vibranti. “Al via sono scattato bene e ho provato a prendere la prima posizione. Mi sono messo in mezzo alle due Mercedes ma, in quel modo, non ho avuto spazio. Non ho voluto creare il rischio di un contatto per cui ho frenato e, con il senno di poi, mi è costato a caro prezzo. La vettura andava davvero bene, ho sofferto solamente nelle prime fasi del secondo stint, per il resto non ho avuto problemi. Anzi, senza un eccesso di cautela iniziale, avrei potuto vincere. Nelle fasi finali ho dato tutto quello che avevo, centrando anche il record in gara proprio all’ultimo giro, ma non è stato abbastanza. Peccato”.

